Uomini e Donne/ Marco innamorato di Gemma Galgani? Dichiarazione a sorpresa e un dubbio (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani da parte di Marco: la dama lascia il programma? Scoppia un dubbio in studio

03 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Marco

Il pubblico di Uomini e Donne potrebbe doversi presto preparare ad un grandissimo colpo di scena, perchè Gemma Galgani potrebbe a breve essere fidanzata! Ebbene sì, sembra proprio che le cose per la dama del trono Over più amata e discussa di sempre stiano prendendo una piega inaspettata in senso positivo. Le anticipazioni giunte dalla nuova registrazione degli Over, svelate dal gruppo Facebook Uomini e Donne Original Club, svelano infatti di una vera e propria dichiarazione d'amore ricevuta dalla Galgani. A fargliela è Marco, il cavaliere che solo due settimane fa si è presentato in studio per conoscerla e frequentarla. "Sono interessato solo a lei" ha dichiarato il cavaliere in studio sin da subito, appoggiato da Maria De Filippi che effettivamente ha sottolineato come il cavaliere, pur essendo stato chiamato in altre circostanze, ha sempre rifiutato in quanto interessato a conoscere solo Gemma.

"Mi sto innamorando di te": dichiarazione per Gemma

E nella nuova esterna, Marco non solo ha baciato nuovamente la Galgani, ma le ha anche confessato di provare forti sentimenti per lei. "Mi sto innamorando di te" ha ammesso il cavaliere 57enne alla bionda dama. Quale sia stata la reazione di Gemma è ancora tutto da scoprire, ma di certo la dama ne sarà stata felicissima. È chiaro infatti che la Galgani sia molto affascinata da lui, tanto che potrebbe essere l'uomo giusto che, una volta per tutte, le farà dimenticare Giorgio Manetti. Eppure la delusione è dietro l'angolo: c'è chi crede che Marco stia solo prendendo in giro Gemma per ottenere visibilità; che sia questa la verità dei fatti?

