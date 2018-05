AL BANO CARRISI/ L'amore per mamma Iolanda: "Non voleva che sposassi Romina Power, poi l'ha adottata"

Al Bano Carrisi e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.

30 maggio 2018

Al Bano Carrisi, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, parla dell’amore per la madre Iolanda la cui vita è diventata un film-documentario intitolato "Madre mia", che andrà in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai nascosto la gratitudine per la madre che, pur essendosi sempre preoccupato per lei, gli ha lasciato la libertà d’inseguire i suoi sogni. "La sua vita sembra davvero un romanzo" - racconta il cantante - "ha attraversato tutti gli eventi dimostrando che se mantieni i valori importanti non perdi mai la rotta. È sempre stata una rivoluzionaria, per esempio, per stare insieme all'amore della sua vita, mio padre Carmelo Carrisi, è scappata da casa in bicicletta e l'ha sposato". Anche l’amore tra Al Bano e Romina Power aveva fatto torcere il naso a mamma Iolanda: “All'inizio non era tanto d'accordo che la sposassi”, ha spiegato Al Bano. Romina poi, è riuscita a conquistare l’affetto della suocera che l’ha accolta a braccia aperte.

IL RAPPORTO TRA ROMINA POWER E LA MADRE IOLANDA

Una vita intensa costellata da grandi soddisfazioni in ambito professionale, dall'amore ma anche dal dramma relativo alla sparizione della figlia Ilenia. Al Bano Carrisi si racconta a tutto tondo al settimanale Diva e Donna, dove ripercorre i momenti indimenticbili del suo passato a partire dal rapporto con l'ex moglie Romina. Quando un semplice contadino del Sud ha incontrato la figlia del divo di Hollywood, i problemi sembravano inevitabili. Ma Romina è stata accolta a braccia aperte nella sua famiglia: "Mia madre prese subito in simpatia Romina. La addottò come una figlia. Si rivedeva nella nostra storia. Era dello stesso stampo. Sapevo quello che facevo, avevo tutte le carte in mano per dire: questa è la mia donna. Ci sono cose non posso dire, ma posso dire che lei aveva bisogno di me quanto io di lei". L'amore è iniziato durante le riprese di un film ma poi Romina è sparita per circa un anno, almeno fino a quando lo ha chiamato: da allora la coppia è rimasta insieme per anni anche se poi le differenze culturali sono venute a galla.

LA SPARIZIONE DI YLENIA

Nell'intervista a Diva e Donna, Al Bano Carrisi spiega come il suo matrimonio con Romina avesse cominciato a scricchiolare già prima della sparizione di Ylenia. Quello fu comunque terribile colpo per entrambi, soprattutto per Al Bano che ha capito subito come alla figlia fosse accaduto qualcosa di terribile. La ragazza infatti soleva ripetere di appartenere all'acqua e proprio all'acqua ha deciso di tornarvi. Ed è stato il dramma a segnare la rottura definitiva con Romina, seguita da anni difficili, fino a quando il cantante di Cellino San Marco ha incontrato Loredana Lecciso, una donna diversa ma altrettanto importante: "Immaginavo con lei una nuova famiglia. Abbiamo avuto dei figli. Romina era in America. Persa. Non ci siamo sentiti per tantissimi anni. Poi quando mi sono messo con Loredana si è riaffacciata". Di Loredana lo colpirono l'allegria e l'energia, aspetti del carattere di cui aveva bisogno in quel momento. Ma poi quando all'Isola dei famosi lei disse di volerlo lasciare cambiò tutto...

L'AMORE PER LA MADRE E IL NIPOTINO

Il 2018 è un anno importantissimo per Al Bano che ha potuto abbracciare il suo nipotino Kay, il quale gli ha permesso di provare una sensazione indescrivibile: "Mi sono sentito l'uomo più felice del mondo" , ha precisato il cantante a Diva e Donna, ricordando come fra qualche mese darà il suo definitivo addio alle scene musicali in un grande concerto nel quale avrà al suo fianco Romina Power. E in tutto questo turbinio di emozioni non può mancare il pensiero alla madre Jolanda, colei che gli è sempre stata vicina, nei periodi bui e gioiosi e che ancora oggi gli prepara i suoi splendidi manicaretti. Intervistato da Chi, Al Bano non può fare altro che tessere le lodi di questa donna coraggiosa e insostituibile: ""Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io possa deperire (..) La sua vita sembra davvero un romanzo, ha attraversato tutti gli eventi dimostrando che se mantieni i valori importanti non perdi mai la rotta. È sempre stata una rivoluzionaria".

