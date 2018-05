AMICI 2018 SERALE/ Einar Ortiz esplode: lo sfogo contro Emma e Irama

Amici 2018 Serale: Einar Ortiz, in vista della finale, si lascia andare ad un duro sfogo contro Irama ed Emma, sempre vincitori al televoto. Contratto con la Warner per la Muscat.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Einar Ortiz

Einar Ortiz è il concorrente del serale di Amici 2018 che ha sorpreso di più il pubblico. Entrato da autodidatta, Einar ha fatto passi da gigante acquisendo sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Il 1° giugno uscirà anche il primo album del cantante della squadra blu che dovrebbe intitolarsi semplicemente “Einar”. Il cantante, nonostante le grandi potenzialità, non è riuscito a conquistare totalmente la fiducia del pubblico che, tuttavia, sui social, è dalla parte di Einar. Con la finale sempre più vicina, il cantante ha sbottato non riuscendo a capire perché a trionfare al televoto siano sempre i soliti ovvero Irama ed Emma. “Ma come ca**o fai ad andare avanti se loro vincono sempre?”, si chiede Einar facendo riferimento ai cantanti della squadra bianca che, essendo amatissimi dai telespettatori, potrebbero arrivare anche allo scontro finale per decretare il vincitore. Siamo ancora in cinque, ma loro sono fortissimi al televoto. “Puoi metterci il cuore, tutto quello che vuoi, ma tanto perdiamo lo stesso. Mi girano le palle, se devo essere schietto”, ammette Einar. Irama ed Emma, infatti, secondo i bookmaker sono proprio i favoriti per la vittoria. L’unica che potrebbe beffarli, stando alle quote degli scommettitori attuali, è Carmen Ferreri. Einar, però, sta cercando di non abbattersi e andare avanti per la sua strada.

AMICI 2018: EMMA MUSCAT: CONTRATTO CON LA WARNER?

Emma Muscat potrebbe realizzare presto il sogno di diventare una vera cantante. La scuola di Amici 17 rappresenta solo una parentesi nella sua vita. La cantante della squadra bianca, bravissima a cantare in inglese e perfetta dal punto di vista tecnico, piace molto alla Warner. Un rappresentante della casa discografica ha incontrato la cantante in casetta a pochi giorni dalla finalissima. Roberto Fagioli, divisione local della Warner Music Italia, ha ribadito ad Emma la volontà di lavorare con lei per dare il via ad un importante progetto musicale. Emma è apparsa entusiasta e ha manifestato il tipo di musica che vorrebbe fare. Emma ama il genere r’n b e pop e preferisce esibirsi accompagnandosi con il pianoforte come ha dimostrato anche nelle puntate del serale.

