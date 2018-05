ATTO DI FORZA/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 30 maggio 2018)

Atto di forza, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Rachel Ticotin, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio.

30 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE RACHEL TICOTIN

Il film Atto di forza va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 23.30. Una pellicola di genere azione e fantascienza il cui titolo originale è Total Recall. Una pellicola del 1990 che è stata diretta dal regista Paul Verhoeven con il soggetto tratto da un racconto intitolato We Can Remember It For You Wholesale scritto da Philip K. Dick mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Ronald Shusett, Dan O’Bannon, Jon Povill e Gary Golman mentre nel cast oltre al principale protagonista Arnold Schwarzenegger figurano Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael Ironside e Sharone Stone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTO DI FORZA, LA TRAMA DEL FILM

Douglas Quadi, operaio edile che abita nella New York dell’anno 2084, si ritrova a fare sempre lo stesso incubo ed ossia una donna ed un uomo su Marte con l’uomo che dopo una caduta si ritrova senza casco per cui viene ucciso dall’atmosfera ostile. Deciso a capire il perché di questo continuo incubo si vorrebbe recare presso una di quelle agenzie che permettono di fare un viaggio su Marte senza tuttavia andarci effettivamente. Una volontà che le viene sconsigliata da un suo caro amico di lavoro Max e dalla propria adorata moglie Lori. Tuttavia non potendone più di questa situazione, Quaid si reca presso una di queste agenzie pagando per venir impiantato nella propria memoria un’esperienza di questo genere. Durante l’esperienza accade qualcosa di imprevisto ed ossia Quaid si sveglia di soprassalto asserendo di essere un agente segreto e di avere un nome molto differente. I tecnici dell’agenzia notando come la situazione si stia facendo complessa decidono di addormentarlo e dopo aver notato come nel suo cervello gli sia già stata impiantata un’altra memoria, temendo di essere implicati in vicende pericolose, cancellano la loro di esperienza dalla mente di Quaid e lo rimettono su un taxi diretto a casa. Appena risvegliatosi vicino casa, Quaid alquanto stordito si ritrova Max ed una serie di uomini pronti ad ucciderlo. Quaid all’improvviso si scopre essere un abile combattente mettendo ko tutti i propri avversari. Inoltre, rientrato a casa si accorge di come anche la moglie faccia parte di una messa in scena. Fuggito di casa incontra un uomo che asserisce di essere stato un tempo un suo stretto collaborato e gli consegna una valigetta grazie alla quale scoprire tutta la verità sul proprio passato che in effetti ha a che fare con il pianeta Marte. Di cosa si tratterà?

© Riproduzione Riservata.