Alex Haley/ Lo scrittore che ha messo in gioco la sua famiglia per scoprire il suo passato (Radici)

Alex Haley, lo scrittore è protagonista del libro da cui è tratta la miniserie e sarà analizzato nella serie di Rete quattro a partire da stasera con la prima puntata. (Radici)

Alex Haley, Radici

Il repertorio letterario di Alex Haley lo ha reso a partire dagli anni settanta uno degli scrittori più in vista degli ultimi tempi. Merito della popolarità ottenuta grazie a Radici, il libro scritto nel '77 in cui ha raccontato la storia dei suoi antenati e le loro peripezie fra razzismo e tratta degli schiavi. Discendente di Kunta Kinte da parte di madre, Haley ha saputo colpire nel segno l'America grazie al suo racconto che supera la saga familiare per puntare dritto verso la drammaticità. Importante alla base di Radici le storie che il futuro scrittore ascoltava dalla voce della nonna Cynthia riguardo alla schiavitù ed all'emancipazione del padre della donna, Kunta Kinte. Il viaggio letterario dello scrittore ha avuto un peso importante anche nello spettacolo mondiale, dato che Roots - Radici è stato riadattato per tre serie televisive, l'ultima delle quali andrà in onda questa sera, mercoledì 30 maggio 2018, su Rete 4. L'intento dello scrittore, già sbarcato in tv subito dopo la pubblicazione del romanzo, era di ricostruire le vicende della sua famiglia, concentrandosi sull'infanzia e la vita intera dell'avo Kunta Kinte. Questa sera, i telespettatori potranno assistere in particolare ad un remake del primo adattamento per la tv di Radici, prodotto nel 2016 grazie alla richiesta di Hitstory Channel di poter far rivivere il best seller di Haley, dopo aver acquistato i diritti della miniserie originale da Mark Wolper, figlio del regista David L. Wolper.

LA VITA DELLO SCRITTORE

La vita di Alex Haley, scrittore di successo originario di Ithaca, è stata di certo molto diversa da quella del progenitore Kunta Kinte, al centro del suo celebre romanzo Radici. E' stata in particolare modo l'infanzia condivisa con la nonna Cynthia Murray a lasciare il segno nella vita del futuro scrittore, grazie a racconti che spaziavano su sette diverse generazioni della famiglia di Hailey e che rimasero fortemente impresse nella mente del bambino. Il suo interesse per la scrittura si sviluppa però già in età adulta, dopo aver deciso di abbandonare gli studi a soli 15 anni ed un forte impegno nella giovinezza nella guardia costiera. Dopo 20 anni di onorato servizio, Haley decide infatti di dedicarsi con maggior forza alla carriera di free-lance, riuscendo però a trovare la sua strada solo diventando scrittore di romanzi. Anche se Radici è ancora oggi uno dei suoi scritti più popolari, diversi anni dopo la pubblicazione del romanzo Haley ha deciso di ripercorrere la traccia narrativa già affrontata concentrandosi sul ramo paterno della famiglia. Si tratta di Queen, un libro pubblicato l'anno successivo alla morte dello scrittore, che ripercorre a ritroso i vari esponenti della famiglia Haley, a partire dall'irlandese e ricco proprietario terriero Jamie Jackson.

