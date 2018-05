Andrea Butturini/ Riuscirà a battere Maryam Tancredi? (Scanzonissima)

Andrea Butturini, terzo classificato dell’ultima edizione di The Voice, sarà uno dei capisquadra della terza puntata di "Scanzonissima", condotta da Gigi e Ross.

Andrea Butturini con Gigi e Ross (Instagram)

Il 23enne bresciano Andrea Butturini è riuscito a gareggiare fino all'ultimo a The Voice of Italy. Un bel traguardo visto il sogno mancato ad X Factor diversi anni fa, quando ha tentato di far conoscere le proprie abilità canore. Arrivato terzo al talent della Rai, Andrea Butturini è pronto ad una nuova sfida che lo vedrà questa sera, mercoledì 30 maggio 2018, fra i concorrenti di Scanzonissima. La vittoria registrata nell'ultima puntata gli ha permesso infatti di conquistarsi un posto anche per l'appuntamento di oggi e per una strana ironia della sorte dovrà vedersela proprio con la sua recente rivale. Il cantante sarà caposquadra in sfida con Maryam Tancredi, che è riuscita a superarlo in lunghezza a TVOI e a conquistare la vittoria finale. Nel team di Butturni vedremo inoltre all'opera altri volti noti dello spettacolo: Pamela Prati, Peppe Iodice, Raffaella Fico e Alessia Macari. Chissarà se questa sarà la volta buona di cambiare il corso degli eventi e portare a casa una vittoria stracciante contro la ragazza. Dopo tutto non si tratta solo di una competizione musicale, ma una vera e propria gara di resistenza e difficoltà. Le possibilità di arrivare alla vittoria ci sono tutte.

Al lavoro per nuovi brani?

A due settimane di distanza dalla finale di The Voice of Italy, Andrea Butturini si gode ancora il pieno di emozioni e di applausi ottenuti grazie ad una competizione che ha messo in luce le sue tante abilità artistiche. I fan non dimenticano di certo quel momento in cui, armato di pianoforte, il cantante è riuscito a far emozionare Renga e Cristina Scabbia, convincendo quest'ultima ad accoglierlo nel suo team. Un bel salto in avanti considerando che cinque anni fa non è riuscito a convincere del tutto i giudici di X Factor 5, dopo aver superato con successo le Home Visit. Sembra tra l'altro che in questi ultimi giorni il cantante si stia dando da fare con pezzi e sintetizzatori. In una delle ultime Stories di Instagram mostra infatti il suo 'arsenale' ai fan, con una breve panoramica della sua camera da letto. Tastiere, equalizzatori e altri strumenti hanno preso spazio nel suo rifugio, facendo dubitare lo stesso Butturini di avere ancora a disposizione una stanza in cui dormire. Senza considerare l'immancabile pianoforte, che studia dall'età di dieci anni e che di certo non poteva mancare nel suo spazio intimo. Il legame che l'artista ha instaurato con lo strumento è tale che nei giorni scorsi Andrea si è ricordato di non aver ringraziato a dovere il pianoforte usato a The Voice of Italy. Ha rimediato però postando una foto che lo riprende durante un'esibizione, come visibile qui (https://www.instagram.com/p/BjSYt5Lntto/?taken-by=andreabutturini).

