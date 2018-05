Andrea Damante e l'addio a Giulia De Lellis/ "La amo ancora. Ho commesso degli errori"

Andrea Damante rivela i motivi della rottura con Giulia De Lellis ammettendo di aver commesso degli errori e di amare ancora l'ex fidanzata. Ritorno di fiamma in arrivo?

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati dopo quasi due anni. Una rottura che ha spiazzato i fans di Uomini e Donne e che ha scatenato anche accese discussioni sui social. L’ex tronista è finito anche al centro di accese polemiche ed oggi, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, parla dei motivi della crisi prima e della rottura poi. In questi giorni, Andrea Damante è volato a Cannes mentre Giulia a Mykonos, un luogo speciale per i Damellis. “Quando su Instagram mi appare una sua immagine in sequenza o sono io a cercarla, mi fa male. Lei non mi segue più sui social: la trovo una bambinata. Io non smetterei mai di leggere la sua vita attraverso il web, abbiamo condiviso tanto. Magari è un momento di rabbia”, spiega l’ex tronista a Chi tirando fuori, forse per la prima volta, tutto il dolore per la fine di un amore importante. Andrea e Giulia, pur avendo annunciato l’addio, non hanno mai svelato i motivi che li hanno portati a percorrere strade separate. A raccontare qualche dettaglio in più, però, è Damante: “per due anni abbiamo vissuto dentro a una bolla, non siamo mai stati soli. Abbiamo avuto troppa gente addosso. Siamo giovani e un mio grande errore è stato quello di non saper gestire la situazione. Soprattutto di non saper fermare un forte momento di crisi che abbiamo avuto. E’ partita un’onda fortissima che ci ha separato. E siamo esplosi”, ha spiegato Andrea.

ANDREA DAMANTE ANCORA INNAMORATO DI GIULIA DE LELLIS

L’amore non si cancella dall’oggi al domani e Andrea Damante non può non ammettere di essere ancora innamorato di Giulia De Lellis. Nonostante la vita li abbia separati, sembra che Andrea e Giulia siano legati da un filo invisibile che si chiama appunta amore. L’ex tronista tira fuori i suoi sentimenti dichiarando pubblicamente di amare ancora l’ex fidanzata. “Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l’uno per l’altra”, ha aggiunto l’ex tronista. Da parte sua, Giulia De Lellis sembra concentrata sul suo futuro professionale. Sempre più seguita sui social, l’ex corteggiatrice non sembra intenzionata a tornare indietro. Andrea, però, dalle pagine del settimanale Chi, in vista di una futura storia dell’ex fidanzata, lancia un messaggio. “Spero solo che sia una brava persona, lei si merita il, meglio. Ma tra noi due non è ancora stata detta l'ultima parola”.

