Andrew Lincoln lascia The Walking Dead?/ Una manciata di episodi per l'attore: "Avevamo un solo leader"

A quanto pare l'addio di Scott Gimple riscriverà per sempre The Walking Dead e i primi indizi arrivano dagli Usa e danno per certa la partenza di Andrew Lincoln alias Rick Grimes

30 maggio 2018 Hedda Hopper

The Walking Dead 8

Proprio in questi giorni si stanno girando i primi episodi di The Walking Dead 9 e le prime novità stanno già travolgendo i fan. Al momento sembra che il calo di ascolti della stagione numero 8 è destinata a peggiorare alla luce delle ultime novità, ancora non confermate ufficiale, ma che già fanno paura al pubblico che ha deciso di rimanere fedele alla serie cult degli ultimi dieci anni. AMC ha fatto un vero e proprio miracolo con The Walking Dead ma mentre la serie affonda anche il capitano potrebbe abbandonare tutto e scappare via. Una scelta consapevole? Esigenze di copione? O gli effetti della partenza di Gimple alla fine dell'ottava stagione? Al momento sembra che tutto possa andare a rotoli e la cosa sconvolgente è che Andrew Lincoln dovrebbe lasciare la serie proprio in questa nona stagione. Secondo quanto riporta Collider, sembra proprio che l'unico leader che tutti hanno sempre conosciuto, prenderà parte alla nona stagione solo in parte (forse metà degli episodi previsti) per lasciare spazio a Daryl (Norman Reedus).

LA POSSIBILE USCITA DI SCENA DI RICK GRIMES

La notizia non è stata confermata ufficialmente ma sembra proprio che questo possa essere l'unico risvolto possibile dopo il finale dell'ottava stagione. La morte di Carl ha portato lo sceriffo a rinunciare alla sua vendetta e dire no all'omicidio di Negan chiudendolo invece in prigione e lasciando che la pace e la prosperità torni per i sopravvissuti. The Walking Dead 9 dovrebbe portare il pubblico due anni in avanti rispetto al finale ma con la promessa che Megan e Daryl alla fine otterranno la vendetta contro chi ha portato via loro la dignità, un marito, un amico fedele. Ma sarà proprio questa l'arma nelle mani degli sceneggiatori? Rick Grimes sarà la vittima della vendetta di Daryl e Maggie? Anche in questo caso le novità (non confermate) non mancano. Se da una parte si parla di una trattativa per vedere lievitare l'ingaggio di Norman Reedus per rimanere nella serie e occupare il posto di leader.

MAGGIE E RICK DESTINATI AD USCIRE DI SCENA?

Rick potrebbe non essere l'unico ad uscire di scena visto che nei giorni scorsi si è parlato anche del caso Lauren Cohan. L'attrice ha ottenuto un posto in un'altra serie ordinata da ABC e questo potrebbe confermare le voci che la danno come protagonista in The Walking Dead solo nei primi episodi della nona stagione. Lauren Cohan ha avuto difficoltà ad ottenere un contratto a pari condizioni economiche rispetto ai suoi colleghi maschi e questo l'ha portata a guardarsi oltre. A livello di trama questo potrebbe dunque significare uno scontro finale tra Maggie e Rick a discapito delle loro stesse vite? Ma è mai possibile che due uscite di scena così importanti vengano annunciate così? I fan non ci credono ancora e sperano in una smentita.

