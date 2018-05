Antonella Clerici, addio a La prova del cuoco/ Video, lacrime in tv: "un congedo faticoso"

Antonella Clerici non trattiene le lacrime nella sua ultima settimana al timone de La prova del cuoco: il video con le dichiarazioni toccanti della conduttrice.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Antonella Clerici

Antonella Clerici si lascia andare alle lacrime nella sua ultima settimana al timone de La prova del cuoco, la trasmissione di cucina di Raiuno che conduce da ben diciotto anni. Ogni giorno, a mezzogiorno in punto, Antonella Clerici è entrata nel cuore del suo pubblico che, pur capendo la scelta della conduttrice, non nasconde il dispiacere per dover salutare la padrona di casa. Un congedo faticoso, ma voluto quello di Antonella che ha scelto di lavorare meno per poter trascorrere più tempo con la figlia e il compagno. Da settembre, al suo posto, dovrebbe arrivare Elisa Isoardi. La commozione prende il sopravvento su Antonella Clerici che non trattiene le lacrime tra gli applausi del suo pubblico. “Adesso inizio a commuovermi. Questa settimana è dura per me. Sarà dura per il pubblico a casa, immagino, per chi mi ha voluto bene e chi mi vuole bene. Ma anche per me perché è un congedo faticoso. Voluto ma faticoso”, afferma Antonella che è una dei volti televisivi più amati dai telespettatori.

ANTONELLA CLERICI: L’AFFETTO DEL PUBBLICO

In trent’anni trascorsi alla Rai, Antonella Clerici ha sempre sentito l’enorme affetto del pubblico nei suoi confronti. Un affetto che le è stato dimostrato anche da chi ha avuto la possibilità di lavorare con lei. “Volevo dirti che tu hai rispettato anche le persone che come me erano molto timide - le dice lo chef Gian Piero Fava - "Questa cosa fa capire che anche persone semplici possono avere dei buoni risultati…grazie". Le parole dello chef toccano profondamente la Clerici che lascia scendere le lacrime sul suo volto e, dopo aver ringraziato, conclude così: “Io sono così. Sono in televisione così come nella vita. Penso che il pubblico lo abbia capito dopo 30 anni di Rai qui e a Uno Mattina”. Le ultime puntate de La prova del cuoco, dunque, saranno molto intense, emotivamente parlando, per la bionda conduttrice.

© Riproduzione Riservata.