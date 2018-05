BLOOD FATHER/ Su Canale 5 il film con Mel Gibson (oggi, 30 maggio 2018)

Blood father, il film in onda su Canale Cinque oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Mel Gibson, Erin Moriarty e Diego Luna, alla regia Jean Francois Rochet. Il dettaglio della trama.

30 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film con Mel Gibson su Canale 5

NEL CAST ANCHE ERIN MORIARTY

La prima serata televisiva di Canale 5 prevede per le ore 21:25 di questo mercoledì 30 maggio la messa in onda del film Blood Father. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2016 dalla casa cinematografica Icon Productions in collaborazione con la Wild Bunch e la Why Not Productions. La regia è di Jean Francois Rochet con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Peter Craig il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Andrea Berloff. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Sven Faulconer, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Terry Anderson mentre nel cast figurano Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks e Dale Dickey. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BLOOD FATHER, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

John è un ex biker e detenuto che dopo aver scontato circa nove anni di carcere per via di un traffico di armi da lui stesso gestito in prima persona, ora sembra intenzionato ad avere una vita maggiormente tranquilla nella legalità. Infatti, sta cercando di smettere di fare uso di droga ed inoltre di abusare di alcool tant’è che sta seguendo un corso di recupero dove assieme ad altre persone che si trovano nella sua stessa situazione, pare essere riuscito a gestire questi sui vizi. John vive nel deserto dell’Arizona in una roulotte dove passa le proprie giornate scambiando opinioni con Kirby, un uomo conosciuto alle riunioni di alcolisti alcolici e che spesso gli è di grande aiuto per tenersi lontano dall’alcool. Uno dei più grandi rammarichi di John è il fatto di non avere più notizie della propria figlia Lydia dal giorno in cui lui è andato via di casa di fatto abbandonando la moglie e la figlia. Sono passati ben 17 anni ed ora John sente forte il desiderio di prendersi cura di lei. Un desiderio che può essere assecondato grazie proprio a Lydia che lo telefona facendogli presente di trovarsi in una brutta situazione e che necessita quanto prima del suo aiuto. Non perdendo neppure un attimo, John si mette alla guida della propria vecchia auto e raggiunge immediatamente la figlia che trova in stato confusionale anche perché ha bevuto. Dopo averla fatta addormentare tra le proprie braccia, John scopre la presenza di una pistola. Tutto è molto più chiaro quando qualche ora più tardi si presentano gli uomini del suo ex fidanzato a cui sembra che lei ha sparato. Ha inizio così per John una vera e propria lotta per salvare la figlia dalla sete di vendetta degli scagnozzi dell’ex fidanzato.

