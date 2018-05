CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 30 maggio: il caso di Rossella Corazzin

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 30 maggio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Rossella Corazzin, scomparsa nel 1975.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto?

Continua il grande successo di Chi l’ha visto?, il programma di Raitre che, da anni, aiuta i parenti di persone scomparse a ritrovarle. Oggi, mercoledì 30 maggio, in prima serata, Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento del programma, incentrato sul caso di Rossella Corazzin. La trasmissione, oltre ad occuparsi di persone scomparse, si occupa anche dei fatti più importanti della cronaca italiana che hanno sconvolto l’opinione pubblica. La trasmissione del servizio pubblico è una delle più apprezzate dal pubblico. Lo scorso appuntamento è stato seguito da 2.232.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Nel corso della serata, Federica Sciarelli incontrerà anche della morte di Rosaria Lopez e di altre due donne, uccise da Angelo Izzo, il mostro del Circeo.

IL CASO DI ROSSELLA CORAZZIN

Federica Sciarelli si occupa di Rossella Corazzin nella puntata odierna di Chi l’ha visto? Era l’agosto del 1975 quando Rossella, all’epoca 17enne, si trovava in vacanza con la famiglia a Tai di Cadore facendo perdere completamente le proprie tracce. I suoi genitori sono morti senza mai sapere la verità. Ora, però, è arrivata la presunta svolta. Angelo Izzo, il mostro del Circeo che sconta due ergastoli per la morte di Rosaria Lopez e di altre due donne si è autoaccusato del sequestro e della morte di Rossella, tirando in ballo la pista satanica e il mostro di Firenze. Le dichiarazioni del mostro del Circeo sono al vaglio degli inquirenti. “Se è la verità – dice il cugino di Rossella Corazzin - ora ci aiuti a ritrovare il corpo”. Il caso sarà oggetto di discussione nel nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?

© Riproduzione Riservata.