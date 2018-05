Carlotta Mantovan / La nuova vita della moglie di Fabrizio Frizzi riparte da due grandi amori

Carlotta Mantovan, la nuova vita della moglie di Fabrizio Frizzi, dopo la sua scomparsa, riparte da sua figlia Stella e dall'amore per la natura e i cavalli

30 maggio 2018 Anna Montesano

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan sta affrontando un periodo difficile per la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, avvenuta lo scorso 26 marzo. Dal giorno dei funerali la Mantovan è riapparsa in pubblico solo pochi giorni fa per ricordare il presentatore scomparso con un evento organizzato al Palazzetto dello sport di Roma. Non è assolutamente facile ritornare alla normalità ma la Mantovan sembra che abbia deciso di ricominciare perla figlia Stella che ha compiuto 5 anni lo scorso 3 maggio. Una passione forte della giornalista è quella di andare a cavallo, situazione che ha trasmesso anche alla piccola Stella. Non è un caso che le ultime immagini postate attraverso il suo profilo Instagram la immortalano al maneggio mentre accarezza un cavallo, pochi giorni prima la morte del marito. Dal settimanale Gente arrivano delle foto che immortalano mamma e figlia a cavallo con la piccola Stella che monta un pony e promette grandi cose anche per il futuro.

CARLOTTA MANTOVAN RIPARTE DALLA FIGLIA STELLA

Carlotta Mantovan e la figlia Stella hanno ritrovano il sorriso e la serenità, almeno per un momento, dopo tanta sofferenza. Ricordiamo che andare cavallo regala tante situazioni positive sia sotto l'aspetto psicologico che fisico. La mente ha bisogno, tanto quanto i muscoli, di essere sempre tenuta in esercizio per rimanere sempre attiva e giovane, andare a cavallo mantiene costantemente allenato il cervello. Mentre il binomio che si instaura tra cavallo e cavaliere è un rapporto spirituale in sintonia con le proprie emozioni ed i propri sentimenti, più di qualsiasi legame tra esseri umani. Al di là di tutto la Mantovan sta, in maniera graduale, provando a superare il dolore insieme alla sua piccola Stella.

© Riproduzione Riservata.