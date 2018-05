Coreografia "Danzando" al Grande Fratello 2018 / Malgioglio si esibisce coi ragazzi, la D'Urso lo "smaschera"

Al Grande Fratello 2018, i ragazzi rimasti in gara si esibiscono con Fabiana Britto e Cristiano Malgioglio sulle note di "Danzando". Barbara D'Urso smaschera la gaffe

30 maggio 2018 Anna Montesano

Cristiano Malgioglio

Non solo eliminazioni, emozioni e scontri nel corso della semifinale del Grande Fratello 2018. Barbara D'Urso regala al pubblico di Canale 5 un momento di grande ilarità quando nella Casa rientra Fabiana Britto - che è stata ospite gli scorsi giorni per poco tempo - per coinvolgere i ragazzi in un'esibizione che hanno preparato insieme durante la sua permanenza. La bellissima playmate di origine brasiliana ha insegnato ai ragazzi della Casa una coreografia su "Danzando", la nuova canzone di Cristiano Malgioglio. Chiamati in Mistery Room, i ragazzi si mettono in posizione poi però ecco un'altra sorpresa: nella stanza entra proprio Cristiano Malgioglio!

Barbara D'Urso smaschera la gaffe di Malgioglio

L'opinionista del Grande Fratello 15, cantante e paroliere si esibisce in diretta sulla sua nuova canzone assieme ai ragazzi ma rigorosamente in playback. Alla fine, Cristiano parla con Barbara D'Urso e dichiara: "Questa è la mia canzone dell'estate, spero di ballarla presto con te in qualche posto." La conduttrice però lo smaschera in diretta e scherza con lui: "Cristiano, ma non sapevi neppure le parole!" Il paroliere però risponde ripetendo le parole della canzone "Non è che ci sono tante parole Barbara, non era difficile" è la battuta finale di Cristiano.

