Fabrizio Frizzi, la partita del cuore/ Sarà in suo onore, il ricordo di Red Ronnie

La 27 esima edizione della Partita del cuore tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del sorriso sarà dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi, conduttore che tenne a battesimo...

30 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Questa sera si giocherà la 27 esima Partita del cuore, la tradizionale sfida di calcio di beneficenza tra la Nazionale Italiana Cantanti capitanati da Gianni Morandi, e i Campioni del Sorriso, guidati dal comico Gabriele Cirilli. Per la prima volta, però, la competizione sarà segnata da un'assenza davvero importante, quella di Fabrizio Frizzi, scomparso improvvisamente lo scorso 26 marzo a causa di un tumore. A prendere in mano la sua eredità saranno i due colleghi Carlo Conti e Antonella Clerici, che con lui avevano un rapporto che andava oltre alla semplice stima fra colleghi. Proprio alla memoria di Fabrizio Frizzi, lontano 1999 tenne a battesimo la prima puntata dell'evento, sarà dedicata la partita di beneficenza, che sarà abbinata alla raccolta fondi per i progetti dell'Istituto Gaslini e Airc, e vedrà scendere in campo, oltre ai già citati artisti, attori, cantanti e protagonisti del mondo del calcio.

IL RICORDO DI RED RONNIE

"Lo convinsi nel 1992 a presentare la prima Partita del Cuore della Nazionale Cantanti allo stadio Olimpico di Roma su RaiUno". È con queste parole che Red Ronnie, su Optimaitalia.it, ha ricordato l'amico e collega Fabrizio Frizzi, al quale è legato a un ricordo che lo ricollega proprio alla prima edizione dell'evento di beneficenza: "Lui veniva da un programma di enorme successo e stava per rinnovare il contratto con la RAI - ha ricordato infatti il conduttore - Temeva che la partita del Cuore, su cui ben pochi credevano, sarebbe stato un flop che avrebbe ridimensionato il suo peso contrattuale". L'evento sportivo, come ha ricordato Red Ronnie, ebbe un enorme successo e vide oltre 80 mila persone allo stadio Olimpico a fronte di una previsione iniziale di soli 10 mila spettatori: "Fu la prima di una serie di incredibili Partite del Cuore", ha ricordato il conduttore.

LA COLLABORAZIONE CON L'ADMO

Fu proprio l'esperienza vissuta con la prima edizione della Partita del cuore a spingere Fabrizio Frizzi a partecipare a una serie di progetti di beneficenza. Fra questi l'iscrizione all'ADMO come donatore di midollo osseo, che lo vide qualche tempo dopo salvare la vita alla piccola Valeria Favorito malata da tempo di leucemia. "Lui mi avrebbe ringraziato sempre per averlo 'costretto' ad entrare nel mondo della Nazionale Cantanti", ha ricordato infatti Red Ronnie su Optimaitalia.it, che con le sue parole ha rivolto un pensiero all'amico che stasera, purtroppo, per la prima volta non sarà al suo posto alla conduzione: "Avrebbe dovuto essere sempre lui a presentare la prossima Partita del Cuore". Proprio per questo, ha rivelato il critico musicale, la partita che si disputerà questa sera a Genova sarà dedicata al suo ricordo e, dopo 26 edizioni ricche di traguardi importanti, Red Ronnie non ha dubbi: "In questo momento Fabrizio starà incassando tutto il bene e la gentilezza che ha dato nella serenità di una dimensione dove regnano verità, giustizia e pace".

