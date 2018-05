Filippa Lagerback e Daniele Bossari (quasi) sposi/ Ecco come sarà l’abito: “Minimal! Ma sono preoccupata…”

Filippa Lagerback e Daniele Bossari (quasi) sposi: ecco come sarà l’abito dell'annunciatrice televisiva: “Minimal! Ma sono preoccupata…”, e confessa di avere "paura" del meteo.

30 maggio 2018 Valentina Gambino

Filippa Lagerback e Daniele Bossari verso le nozze

Filippa Lagerback venerdì 1 giugno dopo 17 anni di convivenza sposerà Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie nel corso della semifinale del programma. Lei ha accettato la proposta estremamente commossa e dopo alcuni mesi, il giorno è quasi arrivato. La bionda annunciatrice di Fabio Fazio, ha raccontato di avere scelto un abito molto semplice per il grande giorno. “Molto semplice, minimal. Non mi sono mai piaciuti gli abiti troppo lavorati. Quando Enzo Miccio me lo ha proposto, ho detto subito sì. Piuttosto sono preoccupata per il tempo. Ogni giorno guardo le previsioni, ormai piove sempre alle sei di pomeriggio. Proprio quando ci sposeremo noi. Abbiamo organizzato tutto all'aperto”, ha spiegato tra le pagine del settimanale Io donna. Come saranno le nozze? “Sarà alla nostra maniera. Ci piaceva l'idea di organizzare una grande festa con gli amici. In Svezia non abbiamo particolari tradizioni. Vogliamo divertirci e far divertire”, confida ancora la svedese.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari verso le nozze

Testimoni di nozze della sposa saranno Barbara Snellenburg e Monica Schlosse, testimoni di lui invece, l'attore Lorenzo Flaherty e un amico di infanzia. La damigella d'onore, invece, sarà la figlia Stella Bossari. Il magazine ha poi domandato ad entrambi cosa metteranno nella valigia per la luna di miele: “T-shirt, jeans, un foulard, una giacca e un maglione morbido. E poi un paio di tacchi, non si sa mai”, ha raccontato Filippa. “Un cardigan da indossare la sera, un paio di sneakers, gli occhiali da sole. E... una camicia hawaiana”, ha concluso invece Daniele. Nelle scorse ore, passeggiando in riva al mare la Lagerback ha postato su Instagram un breve video raccontando le emozioni per i preparativi: “e chi dorme più? Sto con gli occhi chiusi sul letto ma le emozioni e ogni momento e dettaglio dell’organizzazione, il meteo... tengono il cervello in fibrillazione. E’ davvero intenso. Grazie per tutto il vostro affetto, vi sento vicini e lo apprezzo enormemente. Un abbraccio col cuore!”.

© Riproduzione Riservata.