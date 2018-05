GIULIA DE LELLIS / Dopo la rottura con Andrea Damante: "Sto benissimo sola, mi sto prendendo cura di me"

Giulia De Lellis rilascia la sua prima intervista dopo la rottura con Andrea Damante e conferma di stare bene, immersa nella cura di sé e nei nuovi progetti.

30 maggio 2018 Annalisa Dorigo

La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata dolorosa, lo sanno bene i followers della influencer che hanno potuto leggere su Instagram diversi suoi commenti tristi e nostalgici pubblicati nelle ultime settimane. Ma i toni della sua prima video intervista dopo la fine della storia d'amore appaiono decisamente più tranquillizzanti a conferma di come il tempo sia in grado di appianare questa malinconia. Interrogata da Tabloid, infatti, l'ex gieffina ha chiarito di sentirsi bene e di pensare più che altro a nuovi progetti lavorativi. Il riferimento va senza dubbio alla sua nuova linea di abbigliamento che quanto prima proporrà insieme alla madre. Ecco alcune affermazioni da lei riportate: "I miei fan sanno che sto bene. Non è stata una situazione semplicissima o piacevolissima, ma perché è stata reale. Piano piano si sta sistemando tutto, io sto benissimo sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro e delle mie cosine".

GIULIA DE LELLIS PREANNUCIA DELLE SORPRESE

È diventata una influencer e fashion blogger di successo, dopo la sua partecipazione a Uomini e donne e il Grande Fratello Vip 2, e Giulia De Lellis intende fare buon uso del grande affetto dei social. Ecco perché ha in programma un nuovo progetto che "delle cosine", come lei stessa afferma nella video intervista a Tabloid. In essa, infatti, precisa: "Avevo nel mio cassettino i miei bikini da farvi vedere. Tutto il resto delle cosine sarà una sorpresa". Chi è incuriosito da questa novità dovrà dunque pazientare ancora qualche tempo, in attesa di scoprire se anche la sua relazione con Andrea Damante possa avere un'altra possibilità. I fan della coppia hanno ripreso a sperare dopo avere letto un verso della nuova canzone del dj intitolata 'Forever' e dopo che nella sua ultima intervista lui ha precisato: "Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Sto lottando con la parola responsabilità. Ieri ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei".

