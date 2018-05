GRANDE FRATELLO 2018, ELIMINATI E FINALISTI / I momenti top della semifinale, Veronica o Alberto in finale?

La penultima puntata del Grande Fratello 2018 ha decretato una doppia eliminazione, quattro finalista ed una nuova nomination. Ecco il resoconto della puntata.

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Quella andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata una lunghissima puntata del Grande Fratello. Una diretta interminabile che ha decretato quattro finalisti, due eliminati ed una nuova nomination che si risolverà all'inizio della prossima puntata. Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando hanno raggiunto in finale Simone Coccia, uscendo indenni da una serata ricca di sorprese e caratterizzata da complessi meccanismi di eliminazione. Alberto e Veronica sono invece i due concorrenti che rischiano di non partecipare alla finale, essendo stati votati nel corso della trasmissione dai propri compagni di avventura. Riavvolgendo il nastro ad inizio serata, partiamo con la splendida apertura da parte di Bobby Solo alla figlia Veronica. Una promessa che il pubblico aspettava da tempo: "Voglio incontrarla e lo farò lontano dai riflettori, una volta terminata l'avventura nella casa del Grande Fratello" ha detto il famoso cantante. Una notizia magica per Veronica, che per una sera ha ritrovato il sorriso.

Finalisti, Simone Coccia nella bufera

A tener banco nella semifinale del Grande Fratello c'è la feroce polemica tra Simone Coccia e Angelo detto 'Ken Italiano'. Quest'ultimo ha espresso parole durissime durante la diretta, senza usare mezzi termini nei confronti del suo ex compagno di gioco: "Sei una faccia di..." ha detto davanti al pubblico della D'Urso, che inspiegabilmente non ha frenato le ire dell'ex concorrente. Per Simone Coccia tante polemiche legate ai suoi comportamenti, ma anche ad un passato piuttosto movimentato in ambito sentimentale. Barbara D'Urso lo ha messo a dura prova spedendo nella casa l'ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana, e Elena Morali: entrambe hanno criticato aspramente Coccia, il quale le avrebbe corteggiate pochi anni prima, quando era già impegnato con la sua attuale compagna. Una polemica dalla quale Simone rischia di uscirne con le ossa rotte, soprattutto in vista del televoto. "Ho messo la testa a posto" il suo commento.

Danilo e Filippo eliminati

Le nomination della settimana precedente portano Danilo e Filippo allo scontro finale. A sorpresa è il concorrente romano il primo ad essere eliminato, ma a fine puntata lo raggiungerà Filippo in un'ulteriore sfida persa contro Matteo Gentili. Danilo ha raccontato con gioia e soddisfazione la sua avventura nella casa, anche se una volta giunto in studio non sono mancate le polemiche con la signora Bramieri, offesa per alcune frasi di Aquino: "Ho detto delle cose che potevo evitare, ma erano battute da spogliatoio. Anche perchè non mi sono mai permesso di provarci con lei", ha precisato il concorrente. In studio sono volate parole grosse, con l'inserimento costante di Aida Nizar a cui e è stato spento in maniera palese il microfono. Spazio anche al caso droga e alle indagini di Striscia la Notizia, con la D'Urso che ha escluso categoricamente ogni possibilità: "Indagheremo ma non è successo nulla. Non è proprio possibile". Anche Danilo ha negato tutto, così come Patrizia, precedentemente coinvolta in una testimonianza proprio in diretta televisiva.

I finalisti del Grande Fratello

Matteo batte Filippo al televoto e dopo un lungo tira e molla conquista un posto come finalista. La povera Alessia crede sia stato eliminato, lui non recita benissimo ma con la complicità di Barbara D'Urso mette nel sacco la sua fidanzata. A farne le spese è Lucia, che invece sperava di veder rientrare in casa Filippo. La ragazza si è poi bonariamente vendicata trascinando con sè in nomination Alessia, oltre a Veronica. Tutte e tre le concorrenti, alla fine, sono rimaste nelle casa ma la figlia di Bobby Solo è stata spedita al televoto con Alberto. Quella contro il Tarzan della casa, sarà la sfida di apertura della puntata finale di martedì prossimo. Il Grande Fratello è già giunto al traguardo dopo una stagione intensa e ricca di polemiche e colpi di scena. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni, ma soprattutto ci si domanda chi sarà il vincitore della finalissima. Il nome del primo classificato, quindi, si nasconde tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete, Lucia Orlando ed un concorrente tra Alberto e Veronica.

