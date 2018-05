Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello / L'errore grammaticale fa il giro del web, meme virale!

Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello, l'errore grammaticale fa il giro del web e le meme diventano virali. Vedremo se la conduttrice deciderà di rispondere con la sua solita ironia.

30 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Gaffe di Barbara d'Urso al Grande Fratello

Barbara d'Urso risponderà alle tante critiche arrivate dopo il suo errore grammaticale nella diretta di ieri al Grande Fratello 2018? La conduttrice torna in onda quest'oggi in Pomeriggio 5 e potrebbe anche fare una battuta su quello che sui social network in poche ore è diventato veramente un caso. Barbara d'Urso ha dimostrato sempre e comunque di saper stare allo scherzo, di essere molto ironica e di riuscire a rispondere sempre a tono e con grande educazione. C'è quindi grande attesa perché sicuramente anche oggi si tornerà a parlare inevitabilmente del Grande Fratello e in questo senso potrebbero uscire queste polemiche in merito a quanto accaduto. Al momento però la conduttrice non ha deciso di pubblicare sui social network nessuna risposta in merito ed è possibile che decida anche di sorvolare.

MEME VIRALI

A Barbara d'Urso non gliene lasciano passare una, soprattutto da quando è tornata alla conduzione del Grande Fratello. Oggi arrivano le polemiche legate a una leggerezza grammatica durante la diretta della semifinale. Parlando con Veronica Satti e riferendosi a un messaggio del papà Bobby Solo ha spiegato: "Devo dirti una cosa Veronica. Tuo padre Bobby Solo mi ha mandato a me un messaggio". Ovviamente l'errore c'è ed è evidente, tanto che fin dalle scuole primarie si insegna ai bambini che "a me mi non si dice". C'è però anche da sottolineare che se l'errore è gravissimo dal punto di vista scritto, in una diretta piena di cose da dire e dal ritmo frenetico ci può anche stare uno scivolone seppur grave. Come capita sempre più spesso internet non è magnanimo e in massa il pubblico prende in giro la conduttrice anche con delle meme che alla fine risultano essere simpatiche.

