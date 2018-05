Grey's Anatomy, Stefania Spampinato ospite di Fiorello / Le rivelazioni e i progetti di Carina DeLuca

Stefania Spampinato, attrice che interpreta Carina DeLuca in Grey's Anatomy, è stata ospite di Fiorello su Radio Deejay, per Il Rosario della Sera. Ecco cosa ha rivelato

30 maggio 2018 Anna Montesano

Con la fine della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy, Stefania Spampinato è tornata in Italia per un'occasione speciale. L'attrice, che interpreta Carina DeLuca del medical drama creato da Shonda Rhimes, è stata ospite nel programma radiofonico condotto da Fiorello su Radio Deejay, ovvero Il Rosario della Sera. Tornata nella sua terra d'origine (la Spampinato ha origini siciliane), Stefania ha grandi progetti per i prossimi mesi. L'iniziativa che in primis l'ha riportata in Italia riguarda il WWF. Tramite un video pubblicato sui social, l'attrice ha annunciato la sua collaborazione con l'organizzazione per la difesa dell'ambiente e delle specie a rischio. Sarà infatti in viaggio per le spiagge italiane in quanto impegnata in una serie di progetti volti a raccogliere la plastica dai nostri mari.

CARINA DELUCA TORNA A GREY'S ANATOMY?

"Domenica 3 Giugno, vi aspetto numerosissimi! Scogliera di Catania!" scrive su Instagram, dove annuncia "Vorrei cercare di dare respiro ai nostri mari invasi dalla plastica". Durante la sua intervista a Radio Deejay con Fiorello, Stefania Spampinato ha parlato dei suoi progetti futuri, svelando di avere molte cose in cantiere, e non è mancata qualche indiscrezione su Grey's Anatomy. Ci sarà nella quindicesima stagione? Al momento sembra proprio di no, in primis perché nella lista del cast della quindicesima stagione il nome dell'attrice è assente; inoltre Arizona Robbins, con la quale ha iniziato una storia nello show, ha lasciato il medical drama, quindi Carina DeLuca non avrebbe altri motivi - a parte il fratello - per trattenersi a Seattle.

