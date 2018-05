IL MISTERO DEI TEMPLARI - NATIONAL TREASURE/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 30 maggio 2018)

Il mistero dei Templari - National Treasure, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Nicholas Cage e Diane Kruger, alla regia Jon Turteltaub. Il dettaglio.

30 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Italia 1

NICHOLAS CAGE NEL CAST

Il mistero dei Templari - National Treasure, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 13 aprile 2018 alle ore 21,25. Una pellicola d'avventura che vede nei panni del protagonista Ben Gates, l'attore Nicholas Cage. La pellicola è stata diretta nel 2004 da Jon Turteltaub, regista statunitense che ha curato la regia anche del sequel, Il mistero delle pagine perdute, uscito al cinema nel 2007. Nel 2010 ha poi diretto anche L'apprendista stregone, tornando a collaborare nuovamente con Nicholas Cage. Altra interprete nota a livello internazionale presente nel cast de Il mistero dei Templari - National Treasure è Diane Kruger, interprete cinematografica tedesca nota in tutto il mondo per il suo straordinario talento. La sua carriera è costellata di grandi successi. È infatti apparsa in grandi colossal come Bastardi senza gloria, Special Forces - Liberate l'ostaggio, Disorder - La guardia del corpo e Il colore della libertà - Goodbye Bafana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MISTERO DEI TEMPLARI - NATIONAL TREASURE, LA TRAMA DEL FILM

Le ultime due generazioni della famiglia Gates hanno cercato, invano, di riesumare il tesoro dei Templari. Ad aver raccolto il testimone è Benjamin Franklin che ha ereditato dal nonno la passione per l'archeologia ed un foglietto contenente un indizio decisamente criptico riguardante un certa Charlotte che nasconderebbe un segreto. Nel corso di alcune indagini e ricerche, Benjamin scopre che l'indizio lasciato da suo nonno si riferiva ad un'imbarcazione che attualmente si trova stipata a chilometri di profondità marine nell'Antartide. Incapace di raggiungere la nave da solo, Ben decide di mettere assieme una squadra di ricercatori che possa assisterlo nelle operazioni di recupero. La missione sarà tutt'altro che semplice, con alcuni membri del team che si riveleranno spregevoli e privi di scrupoli. In particolare Ian, tenterà più volte di uccidere Ben e Riley, senza però avere successo.

