Il giorno in più/ Su La7 il film con Fabio Volo e Isabella Ragonese (oggi, 30 maggio 2018)

Il giorno in più, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Fabio Volo, Isabella Ragonese e Pietro Ragusa, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio.

30 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La7

NEL CAST ANCHE ISABELLA RAGONESE

Il palinsesto di La7 per la prima serata di questo mercoledì 30 maggio prevede a partire dalle ore 21:15 la messa in onda della pellicola Il giorno in più. Si tratta di un film italiano uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 prodotto dalla ITC Movie in collaborazione con Rai Cinema con la regia che è stata curata Massimo Venier mentre il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Fabio Volo che ne è anche il principale protagonista. Nel cast sono presenti anche Isabella Ragonese, Pietro Ragusa, Stefania Sandrelli, Roberto Citran e Hassan Shalpi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GIORNO IN PIÙ, LA TRAMA DEL FILM

Giacomo è un lavoratore italiano di circa 40 anni che oltre ad andare ogni giorno sul proprio posto di lavoro porta avanti una vita sentimentale in maniera leggera. Infatti, può essere effettivamente etichettato come il classico donnaiolo che avendo paura di legarsi in maniera importante con una donna, gli piace avere delle vere e proprie toccate e fuga senza strascichi emotivi. Questo è frutto della sua ferma convinzione che nel matrimonio e nella vita di coppia alla lunga la felicità e la passione svaniscono lasciando spazio alla routine. Delle convinzioni che tuttavia vacillano in maniera importante non appena una mattina sul tram che solitamente frequenta vede salire una bellissima donna di cui si innamora perdutamente sin dal primo sguardo nonostante non sappia nulla di lei compreso il nome. Dopo averla osservato attonito per diverse mattine, un giorno Giacomo riesce a trovare il coraggio di farsi avanti e tra l’altro ottenendo il si ad un invito a cena. Nel corso della serata le cose vanno per il meglio se non fosse per il fatto che Michela, questo il nome della bella ragazza, lo mette a conoscenza di essere in procinto di trasferirsi a New York per motivi di lavoro. Qualche settimana più tardi anche Giacomo è costretto a lasciare l’Italia per lavoro ed in particolare deve andare in Sud America. In uno dei suoi tanti viaggi che fanno scalo a New York decide di cogliere l’occasione per rivedere la sua amata mettendo in essere una relazione assolutamente sui generis.

