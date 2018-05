LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 30 maggio 2018)

La leggenda degli uomini straordinari, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Sean Connery, Peta Wilson e Stuart Townsend. Il dettaglio della trama.

30 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE PETA WILSON

Il film La leggenda degli uomini straordinari va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 21.10. La leggenda degli uomini straordinari è un film fantastico del 2005 diretto da Stephen Norrington (Blade, Nel fantastico mondo di Oz, Death machine) ed interpretato da Sean Connery (Agente 007 - Licenza di uccidere, Indiana Jones e L'ultima crociata, Caccia a Ottobre Rosso), Peta Wilson (Superman Returns, The sadness of sex, la serie tv Nikita) e Stuart Townsend (La regina dei dannati, Gioco di donna, Battle in Seattle - Nessuno li può fermare). La trama del film è tratta dalla miniserie a fumetti La Lega degli Straordinari Gentlemen, realizzata da Alan Moore e Kevin O'Neill per l'etichetta America's best comics, divisione della Wildstorm, oggi di proprietà della DC Comics. Ecco nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI, LA TRAMA DEL FILM

1899. Il Fantasma è un misterioso terrorista internazionale che intende conquistare il mondo ed ha a disposizione una tecnologia futuristica. Per attuare il suo piano attacca Inghilterra e Germania facendo sì che le due nazioni si accusino reciprocamente per le azioni belliche. In questo modo il Fantasma intende far scoppiare una guerra che destabilizzi tutte le grandi potenze mondiali. Il Servizio Segreto inglese, per venire a capo della vicenda, chiede l'aiuto di Allan Quatermain (Sean Connery), ritiratosi in Africa per passare in tranquillità i suoi ultimi anni. Inizialmente Quatermain rifiuta l'incarico, ma dopo un attacco degli uomini del Fantasma decide di tornare in campo e guidare la squadra messa insieme dal Servizio Segreto. Di questa unità di crisi fanno parte il Capitano Nemo (Naseeruddin Shah), l'Uomo Invisibile (Tony Curran), Mina Harker (Peta Wilson) e Dorian Gray (Stuart Townsend). Al gruppo si unirà presto anche l'agente americano Tom Sawyer (Shane West). La prima missione dell'unità di Quatermain consiste nel reclutare un ultimo recalcitrante membro, essenziale per la sua forza erculea. Si tratta del dott. Henry Jekyll (Jason Flemyng), che al momento sta terrorizzando Londra nei panni del suo alter ego Mr. Hyde. Una volta catturato quest'ultimo e condotto sul Nautilus, il modernissimo sottomarino del Capitano Nemo, anche il dottore viene convinto a far parte della squadra, con la promessa dell'amnistia della Regina per i crimini commessi come Mr. Hyde. Nel frattempo le grandi potenze di tutto il mondo hanno indetto un summit a Venezia per impedire lo scoppio di una guerra mondiale. Quatermain è convinto che il Fantasma colpirà proprio in quell'occasione, per decapitare in una volta sola tutte le Nazioni più potenti. Il compito del suo gruppo è impedire questa carneficina, che sfocerà sicuramente in una guerra globale.

