La nuova maglietta di Balenciaga da 1000 euro/ La Camicia 2 in 1 fa discutere: è brutta, ma tutti la vorranno

Torna a far parlare fortemente di se Balenciaga, marchio di alta moda fra i più voga nel 2017 e in questa prima metà di 2018. Attraverso i profili social personali, a cominciare da Instagram e Twitter, è stata svelata la nuova t-shirt, o meglio, la cosiddetta Camica 2 in 1. In poche parole si tratta di una camicia con cucita sopra un’altra camicia, quasi come se fosse “appesa” al colletto di quella sottostante. Il costo di questa ultima produzione stravagante? Più di 1.000 euro, per l’esattezza ben 1.095. Un capo presentato per la collezione Autunno 2018 di Balenciaga (c’è anche la versione maglia sotto e camicia sopra), che sta facendo un gran parlare di se in queste ultime ore. Diversi i commenti sul web, quasi tutti negativi. Si passa dal classico «Questa sarebbe moda?» a «Balenciaga ci sta prendendo tutti in giro» fino a «1000 euro per quest’assurdità?».

CHI DISPREZZA COMPRA…

Il popolo della rete non sembra quindi apprezzare la bruttezza dell’ultima realizzazione dello stilista del marchio francese, Demna Gvasalia. Quest’ultimo ha fatto parlare di se spesso e volentieri, come ad esempio quando ha disegnato la borsa “Ikea” da 2000 euro, molto simile appunto allo shopper della nota catena di arredamento, o le famose sneakers a 3S con la suola chilometrica. Tutti capi chiacchieratissimi e disprezzati, ma che hanno riscontrato un enorme successo di vendita. E Demna sembra proprio specializzato in questa missione, trasformare il brutto in bello, o più semplicemente, far indossare alla gente di tutto il mondo il brutto. Insomma, niente a che vedere con lo stile di eleganza proposto da Giorgio Armani o da Valentino, dove il bello e la classe vanno di pari passo. Ma come detto prima, dalla parte di Gvasalia ci sono le vendite, con il marchio di Balenciaga che è cresciuto più di Gucci nel 2017, e che soprattutto è indossato dai Millenials, la generazione più tenuta in considerazione dai vari brand di moda.

