La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 30 maggio: politica e novità sull'omicidio di Noemi

La vita in diretta torna in onda oggi con nuovi temi e novità in materia di cronaca e di attualità. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 30 maggio tra politica e il caso Noemi

Ottimo 12% di share per Marcio Liorni e Francesca Fialdini che si avvicinano a grandi passi al finale di questa edizione de La Vita in diretta. Il programma di Rai1 torna in onda oggi, 30 maggio, con puntata di metà settimana e tanti temi da affrontare. Dall'attualità allo spettacolo con alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia della Rai o si preparano a intrattenere il pubblico in queste settimane in cui la televisione sarà out. Ancora non sono stati svelati gli ospiti della puntata di oggi de La Vita in diretta ma quello che è certo è che il pubblico avrà modo di rivedere e riascoltare scrittore Antonio Lanzetta che oggi sarà in studio, a partire dalle 17.00, per commentare insieme ai conduttori e gli altri ospiti, gli ultimi casi di cronaca nera. Lui stesso, sui social, ha annunciato la sua presenza direttamente a bordo del treno che lo sta portando agli studi: "Oggi alle 17:00 sarò ospite de La Vita in Diretta, Rai Uno, per gli approfondimenti di cronaca nera".

I TEMI DELLA PUNTATA

Tra i casi del giorno non potrà non esserci l'omicidio di Noemi che proprio nelle scorse ore è tornato alla ribalta per via della richiesta del rito abbreviato per il suo assassino. Le ultime novità su Filippone e delle sostanze ritrovate a bordo della sua auto e interviste e collegamenti esclusivi completeranno poi il quadro della cronaca. Come sempre, un occhio particolare sarà puntato al Quirinale e ai nuovi incontri previsti per oggi pomeriggio. Ci saranno notizie concrete per gli italiani e per il nuovo, ipotetico, Governo? Altri temi della giornata li scopriremo solo con la messa in onda.

