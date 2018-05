Lorenzo Riccardi non è la scelta di Sara Affi Fella/ Uomini e Donne: "hai seguito la testa, non il cuore"

Lorenzo Riccardi non è la scelta di Sara Affi Fella: il corteggiatore ha una reazione di rabbia e Maria De Filippi rivela alla tronista di Uomini e Donne quale sarebbe stata la sua risposta.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi non è riuscito a conquistare Sara Affi Fella. Il corteggiatore di Uomini e Donne che il pubblico considerava il favorito, è stato beffato da Luigi Mastroianni che, con il suo carattere più dolce, ha fatto breccia nel cuore di Sara. La tronista, nel suo discorso durante la scelta, ha ammesso di voler essere felice e che accanto a Lorenzo si sarebbe sentita sempre in bilico. Durante il corteggiamento nel programma di Maria De Filippi, infatti, tra Sara e Lorenzo ci sono stati numerosi scontri, alcuni molto accesi che, con il trascorrere del tempo, hanno spinto sempre di più la Affi Fella tra le braccia di Mastroianni. Lorenzo, però, giorno dopo giorno, aveva mostrato un vero interesse nei confronti della tronista con la quale c’è sempre stata una grande attrazione fisica che, però, non è bastata. La scelta di Sara che ha deciso di seguire allo stesso modo testa e cuore ha naturalmente deluso Lorenzo che avrebbe detto sì alla Affi Fella lasciando con lei lo studio di Uomini e Donne.

LORENZO RICCARDI: LA REAZIONE ALLA SCELTA DI SARA AFFI FELLA

Lorenzo Riccardi è stato il primo corteggiatore di Sara Affi Fella a scoprire la scelta. La tronista, come svela il Vicolo delle news, è stata molto sincera con Riccardi rivelandogli i motivi che l’hanno spinta a scegliere Luigi Mastroianni: “Io non ho bisogno di questo, fuori di qui voglio essere felice, in villa però ho visto che in fondo non sei cattivo e sei un bravo ragazzo ma mi dispiace non sei la persona per me quindi non ti scelgo”, sono state le parole di Sara. Lorenzo ha risposto a Sara affermando di aver fatto una scelta di testa e di cuore. Il corteggiatore, inoltre, aveva fatto preparare dalla redazione un video con la sua risposta alla Affi Fella che terminava con la frase “sì per tutta la vita”. L’esito finale del percorso a Uomini e Donne, dunque, non è andato come Lorenzo si aspettava.

