Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne, dopo la scelta di Sara Affi Fella: "io e te ancora"

Luigi Mastroianni è la scelta di Sara Affi Fella: le parole del corteggiatore dopo aver scoperto la decisione della tronista napoletana. La gioia di Giordano Mazzocchi.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Luigi Mastroianni

Dopo un lungo corteggiamento, Luigi Mastroianni ha concluso il suo percorso a Uomini e donne nel migliore dei modi ovvero con il cuore di Sara Affi Fella nelle sue mani. Luigi, infatti, è la scelta di Sara che, decidendo il suo futuro sentimentale con la testa e il cuore, ha scelto di essere felice. Una felicità che spera di raggiungere insieme a Luigi che, nell’ascoltare le parole di Sara, non ha trattenuto l’emozione e le lacrime. Felice per essere riuscito a conquistare la donna che ha voluto sin dal primo momento, Luigi, dopo alcuni minuti di silenzio, si è lasciato andare fiondandosi sulla sua nuova fidanzata. “Ma cosa ci dobbiamo dire io e te ancora…”: con queste parole, Luigi ha annunciato la scelta di lasciare il programma insieme a Sara a cui ha poi strappato un bacio passionale. Una scelta spiazzante, emozionante e ricca di veri sentimenti. I telespettatori del programma di Maria De Filippi non hanno mai avuto dubbi sui sentimenti di Mastroianni per Sara che, come ha svelato nel pre-scelta, è felice di aver puntato tutto su Luigi.

LUIGI MASTROIANNI E SARA AFFI FELLA: LA FELICITA’ DI GIORDANO MAZZOCCHI

A gioire per la nascita della coppia di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non sono solo i fans di Uomini e Donne che hanno seguito il trono sin dal primo giorno, ma anche Giordano Mazzocchi che ha partecipato alla registrazione insieme a Nilufar Addati. Legato da una profonda amicizia a Luigi, Giordano ha espresso il suo affetto per l’amico sui social. “Bene... sono successe tantissime cose , sono passati 7 mesi e mi auguro che ne passeremo tantissimi altri insieme, perché ho trovato una persona che ogni volta per descriverla finisco gli aggettivi qualificativi a disposizione nel mio cervello. Comunque vada hai dimostrato a tutti chi sei...”, scriveva Giordano poco prima della registrazione. Dopo la scelta, il fidanzato di Nilufar Addati non si è ancora espresso pubblicamente. I due amici, però, sono pronti ad uscire insieme con le rispettive fidanzate.

© Riproduzione Riservata.