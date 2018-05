Maleficent 2, Angelina Jolie ed Elle Fanning sul set/ Primi scatti: il piccolo spoiler fa impazzire i fan

Maleficent 2, Angelina Jolie ed Elle Fanning sul set del sequel della pellicola di successo, i primi scatti social e il piccolo spoiler fanno impazzire i fan.

30 maggio 2018 Valentina Gambino

Maleficent 2, tutto pronto per il sequel

Sono ufficialmente iniziate le riprese di "Maleficent 2" presso i Pinewood Studios e in differenti location del Regno Unito. Angelina Jolie (che interpreta il ruolo di Malefica) ed Elle Fanning (nella parte di Aurora), le due attrici protagoniste anche del sequel, si sono fatte vedere in grande forma, sorridenti per regalare agli estimatori un paio di fotografie scattate proprio sul set della nuova pellicola e postate su Instagram. In pochissime ore è arrivata una vera pioggia di like a dimostrazione che la continuazione del film, non dispiace proprio a nessuno. I due scatti social infatti, hanno ottenuto più di un milione di "cuoricini". La prima parte della pellicola nel 2014 si è portata a casa uno strepitoso risultato guadagnando la bellezza di oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo, il sequel saprà fare di meglio? Gli estimatori non vedono l’ora di potersi recare al cinema per assistere alla continuazione di un progetto che ha regalato colpi di scena e divertimento.

E’ tutto pronto per Maleficent 2 e le attrici principali sono già sul set da svariati giorni. La prova di tutto questo? Uno scatto social che immortala Angelina Jolie insieme ad Elle Fanning. Il sequel è atteso dai fan con particolare ansia e dietro la pellicola vi sono ancora una volta numerose aspettative. Le fotografie social che rappresentano a tutti gli effetti il primo spoiler, hanno immediatamente attirato l’attenzione e la curiosità del popolo social in tutto il mondo. In uno scatto si notano le sole corna di Malefica che spuntano dietro il volto di Aurora. Mentre nella seconda fotografia, le due attrici, sorridenti e in accappatoio, si mostrano in un selfie scattato tra una ripresa e un'altra con tanto di trucco di scena in pieno volto da parte di entrambe. Nel cast di Maleficent 2 oltre ad Angelina Jolie ed Elle Fanning, troveremo anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della "Regina Ingrith" e Harris Dickinson che vestirà i panni del "Principe Filippo". Oltre a loro poi Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein e Robert Lindsay. E poi ancora Sam Riley nel ruolo di "Fosco", Imelda Staunton nel ruolo della fatina "Giuggiola", Juno Temple nel ruolo della fatina "Verdelia" e Lesley Manville nel ruolo della fatina "Fiorina". Il film sarà diretto da Joachim Rønning.

