Mariana Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande Fratello 2018: "Mi hai rotto il..."

Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano

30 maggio 2018 Anna Montesano

Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso

La semifinale del Grande Fratello 2018 è stata ricca di avvenimenti e non soltanto in diretta. Fuori dagli studi, tra Mariana Falace e Luigi Favoloso è scoppiata una lite molto forte. I due sono stati "ripresi" inconsapevolmente da Angelo Sanzio. Il Ken umano del Grande Fratello 15 ha infatti postato una storia su Instagram assieme a Danilo Aquino, appena uscito dalla Casa più spiata d'Italia dopo essere stato eliminato al televoto. Nella storia in questione si sentono però anche le voci in sottofondo (e nemmeno tanto) di Mariana e Favoloso. I toni sono alti e si comprende anche dai pochi istanti della storia, che tra i due sia in atto uno scontro molto forte. Le parole della Falace sono infatti chiare: "Lu, tu mi hai rotto il c***o. Tu ti devi stare calmo, tu sei un piccolo uomo“.

CONTINUANO LE LITI TRA MARIANA E LUIGI

Non si conoscono le motivazioni di questa nuova lite, stavolta fuori dagli studi di Canale 5, anche se gli scontri tra i due non sono di certo cosa nuova. Nello studio di Barbara D'Urso li abbiamo visti in più di un'occasione scontrarsi e anche in modo brusco. Proprio in uno degli ultimi incontri televisivi, Luigi Favoloso ga detto a Mariana "Sei una carciofara!", e la Falace in tutta risposta è sbottata: "E tu sei brutto, dalla testa ai piedi. Sei un volgare, non dovresti neanche essere qui". Chissà se i motivi della nuova lite potranno essere chiariti proprio dai due nel corso della prossima ospitata nello studio di Barbara D'Urso. Staremo a vedere qualora ci saranno nuovi sviluppi....

© Riproduzione Riservata.