Maryam Tancredi/ La cantante torna su Rai 2 dopo la vittoria a The Voice of Italy (Scanzonissima)

Maryam Tancredi/ La cantante torna su Rai 2 dopo la vittoria a The Voice of Italy

Maryam Tancredi, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, torna su Rai 2 come caposquadra della nuova puntata di Scanzonissima, condotta da Gigi e Ross.

Maryam Tancredi è riuscita a portare a casa la vittoria a The Voice of Italy 2018, grazie alla guida di Al Bano Carrisi. Una cantante promettente che è riuscita a sbaragliare la concorrenza, salendo sul podio nei primi giorni di questo mese. Ed ora l'artista è diventata fra i volti più richiesti dalle televisioni italiane, come dimostra la sua recente partecipazione a Scanzonissima. Sembra proprio che abbia nel sangue fortuna e vittoria, dato che anche nel programma di Gigi e Ross è riuscita a distinguersi ed a vincere la gara. Per questo Maryam Tancredi ritornerà a Scanzonissima questa sera, mercoledì 30 maggio 2018, anche se nei panni di capo squadra. Il suo team potrà contare sulla presenza di Antonio Mezzancella, Attilio Fontana, Pasquale Palma e Michela Andreozzi e dovrà vedersela contro il rivale Andrea Butturini. Quest'ultimo non è sconosciuto per Maryam, dato che si tratta del concorrente di The Voice of Italy che è riuscito ad arrivare al terzo posto. Riuscirà a batterlo anche questa volta? Il testa a testa promette bene per la cantante, che ha già dimostrato di avere dalla sua parte forza e determinazione. Oltre ad un pizzico di ironia e ad un sorriso che ha saputo conquistare il pubblico italiano.

I primi successi dopo The Voice of Italy

Le emozioni sono ancora tante per Maryam Tancredi, la cantante napoletana che è riuscita a vincere l'ultima edizione di The Voice of Italy. La stessa cantante sottolinea quanto sia grande la sua gioia in una foto pubblicata in questi giorni su Facebook, dove posa al fianco dei genitori e del fratellino, in occasione del compleanno di mamma Lina Pangiroli. Questa sera la vedremo a Scanzonissima, ma il prossimo 1 giugno 2018 sarà al Napoli Pizza Village, dove interverrà anche Fabrizio Moro. Due vincitori quindi all'evento partenopeo più grande d'Italia, che terrà impegnate le folle di curiosi e appassionati fino al prossimo 10 giugno. In occasione della conclusione del Giro d'Italia 2018, la Tancredi è stata anche ospite della Capitale al fianco di Ghemon, considerato fra gli artisti più emergenti del momento nel nostro Paese per il genere hip hop. Dopo tutto la cantante è fra l e più richieste questo mese, a sole due settimane dalla vittoria registrata nel talent musicale. È comparsa infatti fra gli ospiti del Festival di Napoli, giunto in questi giorni alla sua diciottesima edizione, e si prepara a comparire in tv e in pubblico il più possibile. Una popolarità del tutto meritata, anche se per Maryam si tratta ancora di un sogno a cui non riesce a credere, come confida ai fan in un post sui social.

