Meghan Markle e Harry/ Genitori nel 2019? Gli scommettitori inglesi non hanno dubbi

Meghan Markle e Harry, genitori nel 2018? Mentre i rumors aumentano, gli scommettitori non hanno dubbi. Nuovi dettagli sul velo dell'abito da sposa che ha conquistato tutti.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Harry e Meghan Markle

Meghan Markle e il Principe Harry diventeranno genitori nel 2019? I rumors su una presunta gravidanza della Duchessa del Sussex continuano. Ad oggi, non ci sono ancora conferme e, secondo i bookmakers inglesi, il lieto evento non avverrà prima del 2019. Secondo il biografo reale Andrew Morton, Meghan Markle, avendo già 36 anni, non aspetterà molto per dare un erede al Principe Harry. «Ha 36 anni», ha dichiarato, «Non c’è tempo per aspettare». Le statistiche inglesi sono tutte dalla parte dei Duchi del Sussex. Tutte le coppie reali, infatti, non hanno perso molto tempo per allargare la famiglia. La stessa cosa dovrebbe accadere anche a Meghan e Harry. La sorella della Markle, Samantha, ha dichiarato: “Meghan, se sarà possibile, rimarrà incinta nel suo primo anno di matrimonio. Sarà una mamma brillante”. Il principe Harry, più volte, ha espresso la volontà di diventare padre: “Ho voglia di diventare padre fin da quando ero giovanissimo”. La cicogna, dunque, arriverà presto?

MEGHAN MARKLE E HARRY: IL SEGRETO DELL’ABITO DA SPOSA DELLA DUCHESSA

L’abito da sposa di Meghan Markle continua ad essere al centro dei pettegolezzi. Dopo l’accusa di plagio, spuntano nuovi dettagli sul vestito indossato dalla Duchessa del Sussex nel suo giorno più bello. Come riporta The Indipendent, a conquistare le donne di tutto il mondo è stato il velo. Per realizzarlo, le ricamatrici sono state attente a non sporcarlo al punto da lavarsi le mani ogni trenta minuti. Il vestito, firmato da Clare Waight Keller, direttore artistico di Givenchy, ha svelato nuovi dettagli aggiungendo anche particolati sulla reazione del principe Harry: «È venuto da me e mi ha detto: 'Oh! Mio Dio, grazie. È assolutamente magnifica' Sono molto orgogliosa».

