Mentana su Sposini / "Voglio interrompere la maratona per salutare il mio amico Lamberto"

Mentana su Sposini, il giornalista su La7: "Voglio interrompere la maratona per salutare il mio amico Lamberto". Il problema di salute che ha colpito ormai da tempo il collega.

30 maggio 2018 Matteo Fantozzi

In un momento molto complicato per lo Stato Italiano Enrico Mentana ha deciso di fare un gesto davvero nobile nei confronti di un suo collega e carissimo amico, Lamberto Sposini. Infatti il direttore del Tg di La7 ha deciso di interrompere la sua consueta Maratona, per sottolineare: "Mi scuserete, rubo solo dieci secondi. So che finalmente oggi pomeriggio mi sta seguendo il mio amico Lamberto Sposini e lo voglio salutare". Sicuramente i due hanno condiviso tante cose importanti in carriera, venticinque anni fa infatti fondarono il Tg5 e sono diventati davvero molto amici. Enrico Mentana aveva dedicato un'edizione del suo telegiornale a Sposini dopo che un malore che l'aveva colpito nel 2011 prima di andare in onda per la Vita in Diretta. Un bel segnale visto che in passato era stata la stessa moglie di Lamberto Sposini a sottolineare come molti lo avevano abbandonato in seguito alla malattia.

IL MALORE DI LAMBERTO SPOSINI

Il giornalista Lamberto Sposini è stato colpito da un ictus a seguito di una emorragia cerebrale il 29 aprile 2011 poco prima di entrare in diretta per lo speciale de La Vita in diretta sulle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Era stato ricoverato con urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre il problema in merito. L'11 luglio torna a casa e inizia un lento recupero che lo porterà prima al Santa Lucia a Roma e poi in una clinica privata in Svizzera. Il 19 marzo del 2015 invece è stato vittima di una caduta con conseguente frattura all'omero, sottolineando che non sarebbe più tornato in televisione. Al momento ha superato alcuni problemi, recuperando motricità e le facoltà cognitive, ma soffre ancora di afasia e agrafia e per questo ha deciso di ritirarsi a vita privata, abbandonando la carriera giornalistica.

