Michela Andreozzi/ Contro i social: "Uccidono i legami di coppia!" (Scanzonissima)

Michela Andreozzi, la conduttrice sarà in giro per i teatri italiani per tutta l'estate e non solo. Il 2018 è un anno che le sta regalando davvero grandissime sorprese. (Scanzonissima)

Michela Andreozzi, Scanzonissima

Il nome della conduttrice e attrice Michela Andreozzi risalta nella nuova stagione teatrale, che impegnerà diverse location dell'Italia. Dal Teatro Duse di Bologna fino al Teatro della Cometa di Roma, la presenza dell'artista è pronta a farsi sentire in un'agenda fitta di appuntamenti, anche se i fan dovranno attendere l'anno prossimo prima di poterla vedere all'opera. Si parla infatti del marzo del prossimo anno, quando andrà in scena nel capoluogo dell'Emilia Romagna la piece Figlie di Eva, che vanta nel cast anche Vittoria Belvedere e Maria Grazia Cucinotta. La Andreozzi ritornerà però al Teatro della Cometa già il prossimo dicembre, con il monologo tutto al femminile L’amore al tempo delle mele. Questa sera, mercoledì 30 maggio 2018, Michela Andreozzi saràò inoltre presente a Scanzonissima, il programma di Gigi e Ross su Rai 2, dove farà parte della squadra guidata da Maryam Tancredi ed al fianco di altri quattro vip pronti a sfidarsi a colpi di prove divertenti e canzoni. Gli appuntamenti con l'attrice non sono di certo finiti, dato che è anche parte del cast di Happy, un docureality in onda su Tv2000 che mira a sfatare il mito che normalità sia sinonimo di felicità. La Andreozzi, così come altre celebrities di punta, potrà infatti condividere un week end con uno fra cinque "diversi", i veri protagonisti dello show sociale che prenderà il via domani in prima serata.

FRA L'EROINE DELL'ESTATE

Michela Andreozzi è fra le eroine di questa estate e di tutto il 2018: la presenza della conduttrice in tanti contesti legati al mondo dello spettacolo e non solo la impegneranno fino a fine anno. Il suo nome è infatti fra i più attesi al Gay Village di Roma, che ha aperto i battenti proprio in questi giorni. L'attrice farà parte infatti della tranche dedicata allo spettacolo, all'interno delle molteplici proposte offerte dal villaggio, che ancora una volta spazierà anche verso stand up comedy e spettacoli di cabaret, oltre che teatro musicale. L'impressione è che la Andreozzi sia ormai in corsa come un treno senza freni, dato che risale a pochi mesi fa il suo debutto come regista grazie alla commedia Nove lune e mezza e prevede di aumentare ancora di più gli appuntamenti di lavoro. Nota per la sua simpatia effervescente, la Andreozzi sembra non volersi tirare indietro di fronte ad alcuna delle proposte lavorative che la vedono sempre di più fra i personaggi di spicco dello spettacolo italiano. L'unico neo nella sua quotidianità riguarda i social, che a detta dell'attrice non stimolano solo l'isolamento, ma privano anche la coppia di una fetta importante del legame a due. Senza considerare la facilità, ha sottolineato a Il Corriere dello Sport, che i social sembrano facilità la possibilità di costruirsi una doppia o tripla vita, diversa da quella condivisa con il partner.

