Miss Mondo Italia 2018/ Le 50 finaliste dell’evento del 10 giugno: chi strapperà il pass per Miss World?

Miss Mondo Italia 2018, le 50 ragazze finaliste: chi strapperà il pass per Miss World? Grande attesa per l'elenco delle 50 modelle che si daranno battaglia il prossimo 10 giugno

La locandina di Miss Mondo 2018 - Facebook

E’ tutto pronto per Miss Mondo Italia 2018. Nella giornata di oggi, mercoledì 30 maggio, sono state selezionate le 50 ragazze finaliste del concorso, che permette di ottenere il pass per Miss World, il più antico e prestigioso evento di bellezza al mondo, che quest’anno si terrà in Cina, presso l’isola di Hainan a dicembre. Attualmente le miss sono 150, e l’annuncio delle 50 finaliste è stato dato in diretta sulla pagina facebook ufficiale missomondoitalia. E' quindi pronta la squadra per il 10 giugno, quando si terrà il gran finale dell’evento presso il Teatro Italia di Gallipoli, in Puglia. A condurre la kermesse sarà uno dei volti più noti della televisione, Stefano De Martino, già co-conduttore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, nonché ex marito di Belen Rodriguez, ex di Emma Marrone, e ballerino del programma Amici.

ANCHE LUCA ABETE FRA GLI OSPITI

Le semifinaliste erano 150, selezionate dalla giuria da ogni regione d’Italia, e scelte dopo varie selezioni locali, provinciali e infine regionali. Durante la cena di gala che si è tenuta lunedì in vista della finale del concorso, presente anche il noto inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete, promotore del progetto per i giovani #NonCiFermaNessuno, già ribattezzato il format dell’ottimismo, un evento nato nel 2014 e che ha coinvolto 80mila studenti in 50 diverse tappe, con 500 ore di attività. Abete, tra l’altro, sarà uno degli ospiti per la finale di Miss Italia Mondo 2018, assieme ad altre figure di spicco del mondo dello spettacolo e della stampa.

