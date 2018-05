NICOLETTA BRASCHI/ La signora Benigni: “caso Weinstein cambiamento epocale, nulla sarà come prima"

Nicoletta Braschi si racconta a Vanity Fair dopo la sua apparizione al Festival di Cannes per la presentazione del film "Lazzaro Felice" di Alice Rohrwacher.

30 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Nicoletta Braschi

A distanza di 13 anni dalla sua ultima apparizione al cinema nel film "La tigre e la neve", Nicoletta Braschi appare nella pellicola di Alice Rohrwacher "Lazzaro felice", premiata di recente al Festival di Cannes come migliore sceneggiatura. Il ruolo della signora Benigni è molto diverso da quello che lei è nella vita, motivo per cui ha accettato questa nuova sfida. Sullo schermo interpreta infatti un'eccentrica marchesa proprietaria di una piantagione di tabacco, una donna avida e manipolatrice, che tratta i suoi mezzadri quasi come degli schiavi. Un'immagine che la porta a rappresentare il Male in netto contrasto con il protagonista del film, il giovane contadino Lazzaro, che invece è l'impersonificazione del Bene. Al settimanale Vanity Fair, Nicoletta Braschi racconta qualche dettaglio in più di questo personaggio: "È una donna che non accetta la verità, non accetta il cambiamento, piega gli altri al suo volere perché deve tenerli all'interno di questo grande inganno per sopravvivere".

IL RAPPORTO CON ROBERTO BENIGNI

Nicoletta Braschi ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes insieme al marito Roberto Benigni in occasione della presentazione del film Lazzaro Felice. La coppia, sposata dal 1991, ha collaborato costantemente insieme ma l'attrice non si sente affatto l'ombra del regista Premio Oscar. Al contrario, precisa lei nell'intervista a Vanity Fair: "Per noi è normale, giusto. Abbiamo costruito tante cose insieme, è importante stare vicini. I festival sono luoghi dove lavoro e amicizia si mescolano. Presentare un film è un momento di verifica, è come un esame, anzi no un trampolino prima del tuffo verso il pubblico". La scelta di collaborare con Alice Rohrwacher, nuova immagine nel panorama cinematografico italiano, dà grande soddisfazione alla Braschi che della regista apprezza soprattutto l'originalità. Ecco perché ha scelto un ruolo così complesso: "Mi piace che sia capace di prendere una strada che ci porta dove non siamo mai stati".

IL CASO WEINSTEIN

Nell'intervista a Vanity Fair, Nicoletta Braschi parla anche dello scandalo legato ad Harvey Weinstein, il produttore cinematografico accusato di abusi e violenze da diverse donne. L'attrice conferma di avere collaborato con il magnate sia in occasione de La Vita è bella che di Pinocchio, ma di avere avuto a che fare con lui solo dal punto di vista professionale. Quanto accaduto, indipendentemente dal nome di colui che ha dato il via allo scandalo, rappresenta per lei un cambiamento epocale destinato a modificare per sempre i rapporti lavorativi tra i due essi: "Penso che stiamo assistendo ad un cambiamento straordinario, epocale, nulla sarà mai più come prima. È una nuova fase della lunga rivoluzione delle donne, lascerà qualche ferito sul campo ma soprattutto avrà un'enorme ricaduta su tutti gli aspetti dei rapporti tra gli uomini e noi". Ecco perché lei spesa che in futuro non sia più necessario parlare di tutela delle donne e che quindi non si debba più menzionare film o letteratura di maschi o di donne.

