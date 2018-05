Nicola Carraro in ospedale/ Il marito di Mara Venier operato alla carotide: "Tutto bene amore mio"

Dalla foto social alle rivelazioni: Nicola Carraro è stato in ospedale per un intervento alla carotide e Mara Venier tira un sospiro di sollievo sui social dopo i brutti momenti.

30 maggio 2018 Hedda Hopper

Mara Venier e Nicola Carraro

Ottime notizie arrivano dai social di Mara Venier e Nicola Carraro che nei giorni scorsi non hanno passato un bel momento. Solo ora si è divulgata la notizia di un intervento a cui il marito della nota conduttrice è stato sottoposto proprio in queste settimane. Secondo quello che confermano loro stessi, Nicola Carrara ha subito un intervento alla carotide al San Raffaele di Milano e tutto sembra essere andato per il meglio. Lo stesso Carrata, rispondendo ai fan sui social e alla stessa moglie, ha chiarito che si tratta di "un ritocchino alla carotide", quindi sembra niente di serio, ma Mara Venier ha pensato bene di postare la foto delle loro mani unite insieme proprio dopo l'intervento visto che Carraro indossava ancora gli aghi per le flebo. La conduttrice ha voluto ringraziare i dottori che si sono occupati del marito e scrivere: "Tutto bene amore mio, anche questa è fatta. Grazie al professor Chiesa alla dottoressa Castellano e a tutti i medici e gli infermieri del San Raffaele”.

INTERVENTO GIA' PROGRAMMATO?

La foto è stata pubblicata proprio qualche ora fa sui social ma non c'è conferma del fatto che l'intervento sia avvenuto proprio nelle prime ore di stamattina o già ieri. Al momento le notizie sono queste e non ci sono altri dettagli ma sembra che l'intervento fosse già programmato. Carraro, infatti, passa la gran parte dell'anno a Santo Domingo dove la moglie lo raggiunge per stare insieme quando lavoro, figli e nipotino glielo permettono. Forse Carraro e la Venier avevano già programmato questo "periodo italiano" in vista di questo piccolo intervento? Sicuramente nei prossimi giorni scopriremo qualche dettaglio in più.

