Niki Giusino disturba il collegamento Pomeriggio 5 in diretta/ Barbara D'Urso: “Non picchiatelo, è sciocco!”

Niki Giusino, noto disturbatore tv, irrompe nel collegamento di Barbara D'Urso con Giorgia Scaccia a Pomeriggio 5. La conduttrice sbotta: "Uno sciocco, lasciatelo pure lì!"

30 maggio 2018 Anna Montesano

Pomeriggio 5, Niki Giusino disturba collegamento

Imprevisto per Barbara D'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice, reduce da una diretta del Grande Fratello molto lunga e che le ha causato un abbassamento della voce, torna in diretta questo pomeriggio ma, prima di dedicarsi alla parte più leggera del gossip, parla di cronaca e in primis di politica. Annunciando l'incontro provato tra Luigi Di Maio e Mattarella, la D'Urso si collega con l'inviata Giorgia Scaccia a Roma proprio per avere novità su tale argomento. Parte il collegamento ma ecco spuntare un intruso che si piazza dietro l'inviata e inizia a disturbare il collegamento. Il suo volto è però abbastanza noto tra quelli dei "disturbatori tv": lui è Niki Giusino, vero e proprio allievo dei più noti Gabriele Paolini e Mauro Fortini.

BARBARA D'URSO ATTACCA IL DISTURBATORE MA...

L'intrusione di Niki Giusino nel collegamento porta Giorgia Scaccia e i colleghi presenti sul luogo a tentare di allontanarlo, ma interviene Barbara D'Urso dallo studio a fermarli. "Lasciatelo lì. È solamente uno sciocco e vuole rimanere scioccamente lì, quindi lasciate stare. Giorgia, vai pure avanti" sbotta la conduttrice, mentre la telecamera tenta un primo piano sull'inviata, restringendo il campo di ripresa. Barbara D'Urso poi taglia corto e il collegamento si interrompe pochi istanti dopo per passare ad altro. È però curioso scoprire che il disturbatore in questione, Niki Giusino, anni fa è stato proprio ospite a Domenica Live per un'intervista proprio sul suo "ruolo". A distanza di qualche anno è tornato nel pomeriggio di Canale 5.

