Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne, l'ex tronista e quella frase su Stefano: un dubbio rimane

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?

30 maggio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Non è un periodo facile per Nilufar Addati. Con le spalle al muro dopo le scottanti rivelazioni fatte da Stefano Guglielmini su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di svuotare il sacco nel corso della nuova registrazione, svelando che sì, è tutto vero: ha avuto una storia con Stefano durante all'inizio del suo trono. Questo ha messo in crisi il rapporto con Giordano Mazzocchi ad una sola settimana dalla scelta e, ancora di più, ha messo in grosse difficoltà Nilufar che è ora seguita da uno psicologo. C'è però una domanda che in tanti si stanno ponendo: cosa è accaduto tra Nilufar e Stefano dopo la fine di questa relazione segreta? Cosa ha portato i due ad una battaglia legale e cos'è che Nilufar non ha voluto dire in studio e che tanto la fa soffrire?

LA BATTAGLIA LEGALE CON STEFANO

Nello studio di Uomini e Donne, in preda ad una crisi di pianto, Nilufar Addati ha dichiarato: “Questa è una situazione che andrà avanti in tribunale, ci sono degli avvocati in mezzo - racconta l'ex tronista - Non sono nella situazione psicologica di poterlo affrontare, mi sto facendo seguire da uno psicologo, è successa una cosa molto grave. Non ne voglio parlare perchè non ne voglio parlare. Mi sento spinta a dire cose che non posso dire (…). Ci sono cose che non vanno toccate, per difesa personale, per la mia salute”. Ma di cosa si tratta? Giordano Mazzocchi conosce questa situazione sulla quale non ha però voluto mettere bocca. Silenzioso e molto provato, il ragazzo è rimasto al suo posto, senza mai lasciare la mano a Nilufar. “Da quando siamo usciti dal programma, ho pianto e lottato per cercare di dire la verità… - ha raccontato la Addati - ma non ci riuscivo e lui se n’è accorto bene! Sono stata una crexxina, ma nelle mie intenzioni, ora c’è di recuperare con lui, a due settimane dalla scelta l’unica cosa che m’interessa è lui!”

IL MESSAGGIO DI GIORDANO

E nello scatto postato dopo la scelta di Sara Affi Fella, ricaduta su Luigi Mastroianni, i due sono insieme a Giordano Mazzocchi ma senza Nilufar Addati. La tronista, dopo la sua confessione in studio, è scomparsa dallo studio e probabilmente anche dalle quinte di Canale 5, preferendo rimanere lontana dai social che, in queste ore, stanno usando nei suoi confronti parole anche troppo forti. Giordano però è deciso a rimanerle al fianco e, quando posta la foto con Luigi e Sara, ci tiene a sottolineare "Manca lei" con un cuoricino rosso.

