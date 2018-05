Nina Moric, addio a Luigi Favoloso/ "Ho commesso degli errori per la fiducia riposta in una persona che..."

Nina Moric dice definitivamente addio a Luigi Favoloso: il post pubblicato su Instagram della modella svela la verità sull'attuale rapporto con l'ex fidanzato.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nina Moric e Luigi Favoloso

Nina Moric dice definitivamente addio a Luigi Favoloso. La modella croata, con un post pubblicato su Instagram, ha svelato la verità sul suo rapporto con l’ex fidanzato. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2018, Favoloso ha cercato di riconquistare la Moric che, tuttavia, non sembra avere intenzione di tornare sui suoi passi. Non usa giri di parole la modella nel raccontare il suo stato d’animo. “E’ vero, ho commesso degli errori, delle volte sono stata superficiale e delle volte questi errori sono stati dettati dalla fiducia che riponevo in una persona che mi ha portato ad esprimere anche pensieri che, magari, non fanno parte di me come ad esempio le opinioni politiche. Del resto, chi non ha commesso leggerezze nella propria vita dovuta anche al fidarsi ciecamente di una persona che credeva amica?”, scrive la Moric sui social. Nina Moric chiede così perdono a tutte quelle persone che si sono sentite offese dalle mie posizioni espresse sui social in passato. Infine, la modella fa una promessa ai suoi fans: “cercherò di essere più attenta alle figure che accompagneranno il mio cammino, la mia vita e la parte pubblica che voi tutti conoscete”, ha concluso.

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO: NESSUN RITORNO DI FIAMMA

Dopo quattro anni di vita insieme, Nina Moric e Luigi Favoloso sarebbero arrivati ad un punto di non ritorno. Nessuna possibilità di rimettere insieme i cocci di un rapporto che, con l’ingresso di Luigi nella casa del Grande Fratello 2018 si è distrutto. Chi sperava di vedere ancora insieme il napoletano e la modella resterà deluso. Almeno per il momento, non sembrano esserci spunti per credere ad un clamoroso ritorno di fiamma. L’amore, dopo quattro anni, forse c’è ancora, ma la modella non sembra più disposta a mettere da parte se stessa per l’amore. Al primo posto nel cuore di Nina, ora, c’è la voglia di recuperare il rapporto con il figlio Carlos e star bene con sé stessa, senza aver bisogno di appoggiarsi agli altri. Favoloso, dunque, si arrenderà o tenterà di recuperare l’amore dell’ex fidanzata?

