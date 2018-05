PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2018/ Nazionale cantanti vs Campioni del Sorriso: ecco chi gioca

Partita del cuore 2018, probabili formazioni: Nazionale Cantanti contro Campioni del sorriso. Tra interpreti e stelle del calcio di ieri e di oggi. Chi vedremo in campo?

Nazionale cantanti (foto da Facebook)

Cresce l'attesa per la Partita del Cuore 2018, intesa non soltanto come occasione di solidarietà, ma anche - perché no? - come scusa per godere di un bello spettacolo calcistico grazie alla presenza di calciatori di ieri e di oggi la cui presenza in campo è garanzia di divertimento. Soffermandoci sulla partita tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso, dunque, da chi dobbiamo aspettarci dei lampi di classe. Per quanto riguarda Gianni Morandi e compagni, tra i più attesi forse non delle bandiere come Paolo Belli, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè e Niccolò Fabi; curiosità destano invece giocatori dal curriculum in Nazionale più scarno come Boosta dei Subsonica, Massimo Morini dei Buio Pesto, Clementino. Giocate di classe potrebbero nascere dai piedi di Benji e Fede, ma soprattutto di Moreno, il fantasista che in passato si rese protagonista anche di un acceso confronto con Pavel Nedved. Da valutare l'impiego e il ruolo di Briga, Rocco Hunt, Fabrizio Moro, Ermal Meta, mentre nel trio de Il Volo le differenze tecniche sono evidenti; grande curiosità riguarda anche le caratteristiche di Lodo e Albi dello Stato Sociale: i due dimostreranno la stessa elasticità della vecchia che balla? Tra i big Stefano Sorrentino sarà certamente tra i pali. E riuscite ad immagire un Bruno Conti che non agisca sull'ala o un Paolo Maldini che non diriga la difesa? Francesco Totti e Antonio Cassano ovviamente agiranno in attacco.

I CAMPIONI DEL SORRISO

Se non è facile dire come si schiereranno in campo i giocatori della Nazionale Cantanti, è più facile intuire che il ruolo di alcune delle stelle che scenderanno in campo con i Campioni del Sorriso. Mattia Perin, portiere del Genoa (forse ancora per poco) sarà il portiere della selezione. Troverà in posizione di regista un compagno di squadra come Andrea Bertolacci, ma sarà curioso vederli collaborare con un altro idolo di Genova - metà blucerchiata - solitamente loro rivale come Fabio Quagliarella. Tra i dilemmi della serata sarà curioso capire se Pio e Amedeo, dopo mesi a scrocco dei calciatori più forti del mondo, abbiano rubato o meno qualche segreto da loro. Non si potrà chiedere un grande dispendio energetico a due bandiere della solidarietà come Teo Teocoli e Massimo Boldi, mentre da Cesare Bocci e Fabio Conticini ci si può attendere un impegno atletico di più alto livello. Tra gli ex calciatori confermata anche la presenza dell'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti.

