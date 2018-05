Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 30 maggio 2018: novità in vista per la Bilancia dopo un momento difficile

Paolo Fox, oroscopo oggi 30 maggio 2018. Previsioni segno per segno: novità in vista per la Bilancia dopo un momento difficile. Vergine, successo nelle relazioni

30 maggio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, MERCOLEDI' 30 MAGGIO 2018

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 30 maggio 2018. Bilancia: avete superato un momento difficile. Ora vi è una situazione nuova. Attenzione che tra giovedì e sabato potreste essere più polemici con il vostro partner. Da un po' di tempo vi è difficile trovare le soluzioni ai problemi che si presentano giorno dopo giorno, serve maggiore lucidità. Per la Vergine il recupero psicofisico è importante. Se vedete tutto faticoso intorno a voi, cercate le giuste complicità. Tra giovedì e sabato vi è un grande recupero fisico, dopo una stanchezza determinata da tensioni e dagli eventi che state vivendo. E' una giornata interessante per l'Ariete. Sole e Mercurio stanno transitando in modo veloce e portano delle svolte importanti. Svolte che possono portare anche delle novità nella vita quotidiana. Avete un'energia molto dirompente in questi giorni.

AMORE AL TOP PER...

Per il Sagittario vi sono delle stelle particolari soprattutto in amore. Fate attenzione ai rapporti con i Gemelli e la Vergine. Amici della Vergine, vivete delle situazioni particolari con grandi successo nelle relazioni, soprattutto nel crescere insieme. L'amore è messo da parte per chi è solo da tempo tra i nati sotto il segno dell'Acquario, non rientra al momento tra i pensieri più ricorrenti. L'amore dovrebbe essere vicino in questo periodo agli amici dello Scorpione. Tra giovedì e sabato vi saranno ottime prospettive di recupero. In amore, se siete nati sotto il segno del Cancro, cercate di non essere troppo spigolosi, dato che le stelle che vi illuminano vi possono portare in quest'ambito grande serenità.

LAVORO AL TOP PER...

Cancro: è una fase particolare dato che dovete compiere una scelta tra due realtà. Nel lavoro se lasciate una strada rispetto a un'altra valutatela bene. In ogni caso anche se intraprendete un cammino nuovo questo giungerà a delle buone novità, ma il percorso sarà faticoso. Non potete vivere solo di lavoro, cari amici dei Pesci, ma è importante anche la vita sentimentale. Sarebbe il momento di vivere con più leggerezza e di verificare ciò che desiderate. I nati sotto il segno dell'Ariete hanno un'energia molto dirompente in questi giorni. Nel lavoro vi possono essere delle conferme.

