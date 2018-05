Paolo Vallesi a I soliti ignoti/ Stasera sarà anche protagonista della "Partita del Cuore"

Paolo Vallesi a I soliti ignoti, domani 30 maggio 2018 il cantante italiano ospite del game quiz condotto da Amadeus su Rai Uno, ecco il suo messaggio su Instagram

Paolo Vallesi a I soliti ignoti (Instagram)

Paolo Vallesi domani, mercoledì 29 maggio 2018, sarà ospite dello show I soliti ignoti, game quiz condotto da Amadeus su Rai Uno subito dopo il telegiornale. E’ stato lo stesso cantante ad annunciarlo tramite il proprio profilo Instagram: “Ci vediamo domani. Un identità insospettabile #isolitiignoti #lapartitadelcuore #nazionalecantanti #raiuno #paolovallesi”. Il vincitore della Categoria novità al Festival di Sanremo del 1991 sarà il vip misterioso, con il concorrente di serata che dovrà indovinare l'hobby dell'artista toscano. Il cantante promuoverà la “partita del cuore” tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso allo Stadio Ferraris di Genova. Paolo Vallesi sarà tra i protagonisti della formazione capitanata da Paolo Belli e affronterà celebrità del calibro di Luca Zingaretti e calciatori come Mattia Perin e Fabio Quagliarella. La partita sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 21.30 e l'appuntamento verrà condotto da Carlo Conti e Antonella Clerici. Grandi ospiti Bebe Vio e l'attrice Penelope Cruz.

CHI E' PAOLO VALLESI

Nato il 18 maggio 1964 a Firenze, Paolo Vallesi ha raggiunto la notorietà all’inizio degli anni Novanta con la vittoria nella categoria Novità del Festival di Sanremo ed ha proseguito la sua carriera trovando grande successo all’estero: è infatti tra i pochi cantanti nostrani ad aver cantato in lingua spagnola, con le sue canzoni che sono state tradotte in olandese e portoghese e interpretati da artisti del calibro di Marco Borsato e Alejandro Sanz. Nel 2015 è uscito il suo ultimo albun di inediti, intitolato “Episodio 1… In questo mondo”: all’interno del disco sono da registrare due featuring di eccezione, ovvero con Enrico Ruggeri per il brano “Respirare” e il calciatore-allenatore Gennaro Gattuso per il brano “Il cantante e il calciatore”, tributo all’ex portiere di Milan e Fiorentina. In occasione dell’ultimo festival di Sanremo è stato inoltre ospite della serata finale per presentare il brano “Un filo senza fine”, interpretato con la cantante Amara.

© Riproduzione Riservata.