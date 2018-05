Penelope Cruz/ Everybody Knows il film in coppia con il marito Javier Bardem (Partita del cuore)

30 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Javier Bardem e Penelope Cruz a Cannes 2018

Per la 27 esima edizione della Partita del Cuore, l'evento di beneficenza a sostegno dei progetti dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, scenderà in campo anche Penelope Cruz, attrice Premio Oscar che questa sera vestirà il ruolo di madrina. Reduce dall'apertura del red carpet di Cannes 2018 in coppia con il marito, l'attore Javier Bardem - con il quale recentemente ha recitato nel film Everybody Knows del regista iraniano Asghar Farhadi - l'attrice ha rivelato che condividere il set con l'uomo che ha sposato non è per lei un motivo di crisi: "Non portiamo a casa i nostri personaggi alla fine della giornata. Abbiamo maniere simili di lavorare"; inoltre, "quando recito con lui è come essere davanti a un’altra persona, non a mio marito - conferma l'attrice - anche se nelle situazioni più complicate so che può darmi una mano". Tuttavia, Penelope Cruz assicura che tali occasioni saranno sempre più rare: "Non vi preoccupate: ci vedrete insieme, sullo schermo, solo ogni tanto. Se proprio ne varrà la pena".

IL FILM IN COPPIA CON IL MARITO, JAVIER BARDEM

In un periodo in cui tutti gli occhi sono puntati sui diritti delle donne e sul trattamento riservato alle attrici nel mondo del cinema, Penelope Cruz assicura che per la pellicola diretta da Asghar Farhadi il suo compenso è stato uguale a quello percepito da suo marito Javier Bardem. Tuttavia, in merito al tema delle molestie, l'attrice conferma di non aver avvertito nessuna atmosfera particolare nel corso della manifestazione cinematografica di Cannes, dal momento che la sua emozione, in vista della presentazione del film "Everybody Knows" le ha giocato un brutto scherzo: "Non riesco a pensare ad altro, se non al film - dichiara l'attrice ad Amica.it - Ero nervosa quando l’ho visto per la prima volta a Madrid, e non era ancora finito. Ma sapevo che lo avremmo amato". "Ricordo di aver sentito una grande adrenalina - rivela inoltre il Premio Oscar - Completo, l’ho visto solo qui a Cannes. E finalmente mi sono rilassata".

