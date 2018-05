Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 30 maggio: cronaca, Grande Fratello e...Valeria Graci/Carmelita

Ancora una volta Barbara D'Urso è pronta a prendere in mano le redini di Pomeriggio 5 a pochi giorni dal week end, quali saranno i temi e gli ospiti del 30 maggio?

30 maggio 2018 Hedda Hopper

Inizia alla grande questo caldo mercoledì per Barbara D'urso e non solo perché anche per lei presto inizieranno le meritate vacanze ma anche perché gli ascolti continuano a premiarla. Il successo del gran finale di Domenica Live, la semifinale del Grande Fratello 2018 e Pomeriggio 5, tutti successi meritati per la conduttrice che oggi torna in onda con nuovi temi ed interviste esclusive. Naturalmente l'ultima parte del Grande Fratello 2018 sarà dedicata agli eliminati di ieri sera, ai suoi protagonisti e a quello che è successo ieri in vista della finalissima di lunedì sera ma, intanto, la puntata si aprirà come sempre una parte dedicata alla cronaca nera e alla politica. Il caso dell'omicidio di Noemi, le novità su Filippone e il suo piano e nuove violenze su anziani e bambini, continuano ad essere al centro delle puntate del programma ma sicuramente la conduttrice non potrà far a meno di aver notato qualcosa oggi.

I TEMI DELLA PUNTATA

Chi conosce Barbara d'Urso sa bene che la conduttrice è sempre attenta ai social e proprio poco fa Valeria Graci è tornare a vestire i panni della conduttrice con tanto di abito nero, corona dorata in testa e delle parole chiare per la bella napoletana: "Sono la regina degli ascolti, la Panicucci al massimo può fare il pagetto. Adoro il pagetto". La punzecchiatura è arrivata dritta dritta al cuore delle due conduttrici? Della Panicucci forse non lo scopriremo mai ma Barbara d'Urso oggi potrebbe mandare il video in onda e ringraziare, come sempre, la sua amica e imitatrice ormai ufficiale. Clicca qui per vedere il video postato su Instagram.

