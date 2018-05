Raffaella Fico/ E Alessandro Moggi: c'è aria di crisi? (Scanzonissima)

Raffaella Fico, la showgirl è sempre al centro del gossip messa da parte la vicenda processuale legata al locale ascolano Kobe. Di recente giorni di beneficenza. (Scanzonissima)

Raffaella Fico, Scanzonissima

Raffaele Fico, messa da parte la vicenda processuale legata al locale ascolano Kobe, ha appena concluso la due giorni all'insegna della beneficienza grazie alla campagna promossa da Atessa. Sport e vip in primo piano, fra cui di certo la Fico non poteva mancare, in quanto ex di Mario Balotelli. In realtà la sua presenza è legata alle selezioni di Miss Italia, per le quali lo scorso sabato si è affiancata a Mikaela Calcagno, giornalista sportiva, come madrina d'occasione. Questa sera, mercoledì 30 maggio 2018, Raffaella Fico sarà invece una dei protagonisti di Scanzonissima, il programma in onda su Rai 2 e guidato da Gigi e Ross. La showgirl farà parte della squadra di Andrea Butturini, guida del team che vede anche la presenza di Pamela Prati e Alessia Macari, oltre che di Peppe Iodice. Dopo essere stata assente dalle scene e dai riflettori per diversi mesi, così come dai social, la Fico è ritornata in pista con diversi appuntamenti pubblici. Non ultima la partecipazione a Caduta Libera di qualche settimana fa, per una serata speciale e solidale che ha coinvolto anche la onlus La Fabbrica del Sorriso. Da mamma della splendida Pia, avuta grazie alla relazione con Balotelli, la showgirl non si sarebbe certo privata di un appuntamento in tv dedicato ai più piccoli di tutto il mondo.

RAFFAELLA FICO, SEMPRE AL CENTRO DEL GOSSIP

Il nome di Raffaella Fico è sempre fra i più quotati in ambito di gossip e non solo per gli scatti bollenti che a volte la vedono impegnata nelle località esotiche di tutto il mondo. Al centro delle ultime indagini dei giornali scandalistici è finita la sua storia d'amore con Alessandro Moggi, il procuratore calcistico a cui si è unita in seguito alla frattura con Mario Balotelli. Ed anche se i due erano stati paparazzati innamorati e passionali alle Maldive lo scorso febbraio, qualcosa sembrava già cambiato all'inizio di questo mese, quando i due sono stati colti di sorpresa dai fotografi mentre passeggiavano lungo le vie di Milano. L'assenza di sorriso e complicità, un quadretto molto diverso da quello immortalato alle Maldive, ha subito attirato l'attenzione di Eva 3000, per via della tensione che si respirava nell'aria. Non è chiaro se il malumore della coppia fosse dovuto alla presenza dei paparazzi. Niente baci e abbracci fra i due partner, ma solo una passeggiata mano nella mano. Niente crisi in arrivo, dato che il loro amore ha già dimostrato in tanti altri contesti quanto sia infuocato, tanto che i due sono ancora in attesa di poter dare un fratellino alla piccola Pia, la bimba nata dalla relazione fra la Fico e Balotelli.

© Riproduzione Riservata.