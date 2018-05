Remo Croci aggredito dal padre di Lucio/ Video, omicidio Noemi: Biagio Marzo contro l'inviato di Quarto Grado

Remo Croci aggredito dal padre di Lucio Marzo: altissima tensione all’uscita dal Tribunale per i Minori di Lecce, dove si è tenuta l’udienza preliminare per l’omicidio di Noemi Durini. Questa mattina il primo capitolo del processo, in rito abbreviato come richiesto dallo staff legale, per il delitto della sedicenne risalente allo scorso 3 settembre 2017 per mano del fidanzato Lucio. La ragazza è stata trovata dieci giorni più tardi dopo la confessione del diciottenne, accusato ora di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Il ragazzo ha agito con crudeltà per motivi abietti e futili ed è accusato anche di aver occultato il cadavere della giovane ragazza. La triste vicenda ha trovato grande spazio sui giornali e in televisione, con la trasmissione Quarto Grado che ha costantemente seguito l’evolversi delle indagini, con inchieste e approfondimenti che hanno permesso di fare chiarezza sulle varie tappe.

REMO CROCI AGGREDITO DAL PADRE DI LUCIO: IL VIDEO

Altissima tensione in aula, con il primo confronto faccia a faccia tra i genitori di Noemi Durini e Lucio, ma anche fuori dal Tribunale. Rocchetta, la madre del diciottenne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti ed è scoppiata la bagarre: Biagio Marzo, il padre di Lucio, ha spintonato il giornalista di Quarto Grado Remo Croci, tirando verso di sé la compagna che pochi secondi prima aveva urlato “siamo orgogliosi, siamo vivi”. L’aggressione, fatta alle spalle, ha trovato la replica dell’inviato del programma di Rete Quattro, che ha chiesto un confronto all’uomo mentre cercava di divincolarsi dai reporter presenti. Tramite i profili social della fortunata trasmissione, Quarto Grado ha pubblicato il video dei momenti di tensione fuori dal Tribunale di Lecce: ecco la sequenza in questione

Delitto Noemi

Lucio verrà processato il #2ottobre con rito abbreviato.

“Ho ucciso io perché Noemi voleva ammazzare la mia famiglia”.

Grande tensione fuori dal tribunale, il padre di Lucio aggredisce alle spalle il nostro inviato @remo_croci . #Quartogrado pic.twitter.com/zDCWkldkxy — Quarto Grado (@QuartoGrado) 30 maggio 2018

