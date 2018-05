Richard Gere e Alejandra Silva si sono sposati/ "Non pensavo di trovare un uomo assolutamente perfetto per me"

Alejandra Silva e Richard Gere: la coppia si è conosciuta a Positano e da allora non si è mai persa di vista nonostante la distanza. Il 5 maggio sono diventati marito e moglie.

30 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Richard Gere

Alejandra Silva e Richard Gere si sono sposati il 5 maggio nello splendido ranch di proprietà dell'attore. Ma la loro storia è iniziata come una vera favola, ripercorrendo il copione di cui il divo di Hollywood è stato protagonista in passato. Il primo incontro è avvenuto a Positano, dove lui si era recato per un breve vacanza mentre lei (appartenente ad una ricca famiglia spagonola) gestiva uno splendido hotel della Costiera Amalfitana. Fu amore a prima vista soprattutto da parte di lui, che da quel momento non riuscì più a nascondere i suoi sentimenti. Nonostante il ritorno negli Stati Uniti e i sei mila chilometri di distanza, l'attore cominciò ad inviarle fiori e messaggi fino a che lei ha accettato di rivederlo ancora. Da quella prima uscita di coppia, la bella spagnola e il suo principe azzurro non si sono più separati e lei, cresciuta in una scuola di suore, per amore è persino diventata buddista optando per il trasferimento negli Stati Uniti.

LE NOZZE DA FAVOLA

Dopo circa quattro anni d'amore, Alejandra Silva è diventata la moglie di Richard Gere, pronunciando i voti davanti alle rispettive famiglie. La cerimonia, organizzata nel ranch di lui non lontano da New York, era in stile indiano ma non mancavano anche dei tratti spagnoli. Intervistata dalla rivista Chi, la sposa ha raccontato come si sia trattato di un giorno da favola: "Abbiamo portato un po' di India a New York, con tende provenienti da Jaipur, tutte di colori diversi. Abbiamo appeso bandiare tibetane tra le magnolie e i ciliegi in fiore. Questo postò è così meraviglioso che non ha bisogno di grandi decorazioni". L'arrivo dei due sposi era a bordo di un tuk tuk, un pittoresco taxi a tre ruote utilizzato in India e guidato dallo stesso attore. Un momento divertente, seguito poco dopo dalle grandi emozioni. Sono stati, infatti, i figli di entrambi a portare le fedi nuziali a conferma del desiderio di tutti di creare una grande famiglia unita. Poi è stata la volta dei festeggiamenti in stile spagnolo con il flamengo e l'immancabile paella, preparata per l'occasione dallo zio di lei.

LA NUOVA VITA INSIEME

Alejandra Silva e Richard Gere sono emozionati di poter vivere il loro amore dopo le romantiche nozze celebrate a inizio maggio. Dopo un lungo rapporto a distanza, la sposa ha deciso di trasferirsi a New York lasciando la sua Spagna accompagnata anche dal figlio Albert. Lui inizierà fra qualche mese la nuova scuola vicino a casa, mentre lei si dedicherà alla vita in campagna nel ranch di proprietà del marito. Una scelta condivisa dalla coppia, che in passato aveva valutato anche la possibilità di trasferirsi in Spagna ma che ora non intende più separarsi. Alla rivista Chi, infatti, Alejandra fatica a nascondere la propria emozione: "Richard è l'uomo più umile, sensibile, attento e generoso che abbia mai conosciuto. Che altro posso dire? Sono così innamorata! Non passa giorno senza che lui mi dica quanto sono importante per lui. Mi sento molto fortunata (...) La verità è che non pensavo di poter trovare un uomo assolutamente perfetto per me. Non ho parole per descrivere la mia felicità".

