SCANZONISSIMA/ Ospiti e diretta 30 maggio: Maryam Tancredi e Andrea Butturini capisquadra

Scanzonissima, anticipazioni 30 maggio: Gigi e Ross conducono il terzo appuntamento del game show musicale di Raidue. Maryam Tancredi e Andrea Butturini di The voice 2018 capisquadra.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Gigi e Rossi - Scanzonissima

Oggi, mercoledì 30 maggio, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Scanzonissima, il game show musicale condotto da Gigi e Ross e giunto alla terza puntata. Come nei precedenti appuntamenti, i due comici guideranno le due squadre che, capeggiate da cantanti, si sfideranno con tanti giochi divertenti per portare a casa la vittoria finale. Dopo il debutto che è stato seguito solo da 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share, la seconda puntata di Scanzonissima ha perso ancora incollando davanti ai teleschermi solo 1.076.000 spettatori pari al 4.7% di share. Andrà meglio la terza puntata? Nonostante la comicità di Gigi e Ross e i numerosi vip che si sono divertiti a giocare nel game show di Raidue, il pubblico non sembra gradire molto il format del programma che è stato adattato in 27 Paesi «Sing if you can» in Gran Bretagna, «Canta si puedes» in Spagna, «Killer Karaoke» negli Usa.

SCANZONISSIMA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA: MARYAM TANCREDI E ANDREA BUTTURINI CAPISQUADRA

I concorrenti di Scanzonissima sono chiamati a mantenere il ritmo e l’intonazione nonostante le difficili prove a cui saranno sottoposti. Dovranno, infatti, cantare durante una partita di ping pong e schivare i colpi di pallina, saranno immersi in una vasca di ghiaccio e dovranno resistere alle scariche elettriche che si attiveranno all’improvviso. A guidare le due squadre che si sfideranno questa sera saranno Maryam Tancredi e Andrea Butturini, rispettivamente vincitrice e terzo classificato dell’ultima edizione di The Voice. Le due squadre saranno poi completate da squadra capitanata da Maryam sarà formata da Attilio Fontana, Antonio Mezzancella, Michela Andreozzi e Pasquale Palma mentre nel team di Andrea Butturini, ci saranno Raffaella Fico, Pamela Prati, Alessia Macari e Peppe Iodice.

