La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne, tutto rimandato per via di Lorenzo?

Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.

30 maggio 2018 - agg. 30 maggio 2018, 9.58 Stella Dibenedetto

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

Qualcosa è cambiato in villa o Sara Affi Fella ha dovuto sopprimere i suoi sentimenti a Uomini e donne in vista della scelta finale? Il pubblico e il popolo dei social si divide proprio mentre Sara e il suo Luigi hanno passato la loro prima notte insieme. Secondo il pubblico sembra che Sara avesse in mente di scegliere Lorenzo almeno fino al momento della registrazione in villa. Qui la strada e le ipotesi si biforcano e se da una parte c'è chi pensa che proprio quello che è successo con Luigi che l'abbia convinta alla fine, dall'altra c'è chi pensa che la scelta di Sara sia dovuta solo alla pressione della famiglia e degli amici che hanno optato per la "sicurezza" e non per i colpi di testa di Lorenzo, troppo personaggio e poco persona per loro. Proprio la madre di Sara ha avuto modo di parlare con Luigi in villa facendo capire che proprio lui fosse la scelta della figlia. Sara ha ribadito di aver fatto una scelta di cuore e di testa ma il pubblico ha ancora i suoi dubbi, tutto cambierà con la messa in onda di oggi? (Hedda Hopper)

SARA E LUIGI FINALMENTE INSIEME?

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni formano l’ultima coppia nata nella stagione del trono classico di Uomini e Donne che sta per concludersi. La tronista napoletana ha scelto di concludere il suo percorso accanto al corteggiatore che la fa sentire più serena. Quella di Sara è stata così una scelta non scontata e sentita che è piaciuta molto al pubblico che ora attende la messa in onda della puntata. Come fa sapere il Vicolo delle news, prima di annunciare il nome del prescelto in studio, la Affi Fella, esattamente come i suoi colleghi, ha trascorso alcune ore in villa dove non sono mancati baci passionali. L’attrazione tra i due esplode al punto che il corteggiatore fa staccare il collegamento scatenando la rabbia di Lorenzo Riccardi che ha una reazione forte rifiutando d’incontrare la tronista. Nel cuore della notte, poi, Sara raggiunge Lorenzo trascorrendo con lui un momento abbastanza forte senza telecamere. Il momento più emozionante della scelta di Sara, però, arriva in studio dove la tronista, emozionatissima, sceglie il suo Luigi alla presenza della mamma e della zia. Il giudizio della famiglia è sempre stato fondamentale per la tronista. Proprio Luigi, in villa, aveva parlato con la madre di Sara la quale gli aveva confessato di vedere la figlia serena al suo fianco. Tutto, dunque, faceva pensare a quello che è stato poi il finale.

SARA AFFI FELLA E LUIGI MASTROIANNI: LE PAROLE DELLA SCELTA

Bellissima ed elegantissima, Sara Affi Fella ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne spiazzando tutti. La scelta è ricaduta su Luigi Mastroianni ed è stata fatta con la consapevolezza di volere una storia d’amore bella, serena e importante. In studio, la tronista napoletana ha incontrato prima Lorenzo a cui ha comunicato la sua decisione e poi Luigi. Poche le parole che Sara è riuscita a pronunciare, ma sono bastate per esprimere al corteggiatore i suoi sentimenti. “Un giorno te ne sei andato e io mi sono sentita persa, ho iniziato a guardarti con altri occhi e quelli che all’inizio erano difetti oggi sono solo un valore aggiunto. Devo dirti che sei un bravo ragazzo, che io con te mi trovo bene, oggi devo fare una scelta di testa e di cuore, testa perchè voglio essere felice, cuore perchè sono tutta cuore e quindi la mia scelta sei tu”, ha detto Sara come svela il Vicolo. La reazione di Luigi è stata allo stesso modo emozionante. “Adesso devo parlare io”, afferma il corteggiatore che salta addosso alla sua nuova fidanzata – “ma cosa ci dobbiamo dire. Io e te ancora”, aggiunge e parte un bacio passionale.

