THE INTERPRETER/ Su Iris il film con Nicole Kidman (oggi, 30 maggio 2018)

The Interpreter, il film in onda su Iris oggi, 30 maggio 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Sean Penn e Catherine Keener, alla regia Sydney Pollack. La trama del film nel dettaglio.

30 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST NICOLE KIDMAN

Il film The Interpreter va in onda su Iris oggi, mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 21,00. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 2005 per una produzione targata Universal Studios in collaborazione con la Working Title, la regia è stata affidata a Sydney Pollack con soggetto scritto da Martin Stellman in collaborazione con Brian Ward, la sceneggiatura è stata invece ideata e sviluppata da Charles Randolph, Scott Frank e Steven Zaillan. Nel cast sono presenti Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen, Yvan Attal e Earl Cameron. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE INTERPRETER, LA TRAMA DEL FILM

Silvia è una bella donna nonché una interprete nata nello stato di Matobo in Africa ma da diversi anni è residente a New York dove lavora presso il palazzo delle Nazioni Unite. Proprio il suo stato di appartenenza è da diversi mesi sotto il focus dell’opinione pubblica per via del regime molto crudele messo in atto dal capo del governo Zuwanie. Quest’ultimo è atteso presso la sede delle Nazioni Unite di New York dove dovrà tenere un discorso per giustificarsi agli occhi del mondo evitando che si possa creare un fronte contro di lui. Nei giorni che precedono questo importante incontro Silvia che come detto vi lavora, per puro caso ascolta una discussione confidenziali tra due diplomatici che sembrano alludere all’assassinio di una persona. Qualche ora più tardi Silvia avrà la conferma che il riferimento è allo stesso Zuwanie per cui si reca presso il distretto di polizia per denunciare quanto sentito. Il caso viene affidato al detective Tobin Keller che fa mettere immediatamente degli uomini che si possano occupare della sicurezza personale del presidente del Matobo. Tuttavia la questione si dimostra più complessa di quanto si potesse immaginare in quanto arrivano delle tristi notizie per Silvia ed ossia che il proprio amato fratello è stato ucciso dagli uomini di Zuwanie. Questo in primo momento fa propendere il detective per una sorveglianza nei confronti di Silvia temendo che anche lei potesse essere uccisa ma poi in seguito investigando sul suo passato, scopre che Silvia e la sua famiglia sono dei fermi oppositori di Zuwanie tant’è che lei è dovuta scappare mentre suo padre e sua madre sono stati ferocemente uccisi. Dunque il detective capisce che Silvia ha architettato tutto questo per avere la libertà di avvicinarsi al Presidente ed ucciderlo lei stessa.

© Riproduzione Riservata.