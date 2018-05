UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 MAGGIO / La richiesta shock di Ursula: Cayetana dovrà uccidere Fabiana!

30 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Una vita

Una Vita torna in onda oggi su Canale 5 nel suo tradizionale orario delle ore 14:10. Si ripartirà dal ritorno a casa di Fabiana, dopo la degenza in ospedale. Un evento che non piacerà affatto ad Ursula che aveva accolto minacciosa la sua rivale fin dal suo ingresso ad Acacias 38. Sarà proprio il rapporto tra le due donne e i rischi che correrà l'ex governante, ad essere oggetto di discussione tra lei e Cayetana. Dopo la ritrovata alleanza con la vedova di German, Ursula pretenderà da lei una prova di fedeltà: solo in questo modo potrà dimostrare la propria affidabilità! Per questo la terribile governante, nel timore che Fabiana possa crearle dei problemi per quanto accaduto in ospedale, chiederà a Cayetana di liberarsi di lei una volta per tutte. La donna conosce troppi segreti per questo dovrà essere uccisa prima che possa riportare alla Polizia tali notizie. Sarà un duro colpo per Cayetana che potrebbe essere costretta ad uccidere la madre: quale sarà la sua reazione?

UN NUOVO AMICO PER TERESA?

Sarà una puntata emozionante quella che i telespettatori di Una Vita seguiranno oggi su Canale 5. In essa Cayetana sarà chiamata a dimostrare la sua fedeltà per Ursula attraverso un gesto terribile: uccidere la sua stessa madre! Arriverà davvero fino a tanto o metterà a rischio questa pericolosa alleanza? In attesa di scoprirlo segnaliamo una novità nel collegio De La Serna dove si presenterà un noto naturalista che ha perso la cattedra all'università a causa delle sue idee rivoluzionarie e dei conseguenti dissapori con la Chiesa. Odon de Buen, questo sarà il suo nome, chiederà a Teresa di concedergli un posto di lavoro e lei risulterà fin da subito affascinata dai suoi modi e soprattutto dalla sua competenza. La giovane maestra chiederà ad Ursula di votare a favore dell'entrata del nuovo insegnante nella scuola e l'ex governante darà subito il suo appoggio, decisa a nascondere le sue vere intenzioni nei confronti di Teresa.

